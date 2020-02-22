MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş-Trabzonspor maçı sonunda Boateng dikkat çekti! Tek başına...
GeriFutbol Beşiktaş-Trabzonspor maçı sonunda Boateng dikkat çekti! Tek başına...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 22.02.2020 - 22:11,Son Güncelleme:/

Beşiktaş-Trabzonspor maçı sonunda Boateng dikkat çekti! Tek başına...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş-Trabzonspor maçı sonunda Boateng dikkat çekti! Tek başına...
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın sonunda Kevin Prince-Boateng'in durumu dikkat çekti.

Süper Lig'de Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. Sörloth'un 90+1. dakikada kaydettiği golle birlikte Beşiktaş sahadan 1 puanla ayrılabildi.

Maçın son düdüğüyle birlikte siyah-beyazlı futbolcular soyunma odasına gitti.

Beşiktaş'ın ikinci golünü atan Boateng ise uzun süre tek başına yedek kulübesinde oturdu.

Beşiktaş-Trabzonspor maçı sonunda Boateng dikkat çekti Tek başına...

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle