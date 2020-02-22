Beşiktaş-Trabzonspor maçı sonunda Boateng dikkat çekti! Tek başına...
Beşiktaş'ın Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın sonunda Kevin Prince-Boateng'in durumu dikkat çekti.
Süper Lig'de Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. Sörloth'un 90+1. dakikada kaydettiği golle birlikte Beşiktaş sahadan 1 puanla ayrılabildi.
Maçın son düdüğüyle birlikte siyah-beyazlı futbolcular soyunma odasına gitti.
Beşiktaş'ın ikinci golünü atan Boateng ise uzun süre tek başına yedek kulübesinde oturdu.
Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle