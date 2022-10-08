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Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael: 'Rakip değil, zemin zorladı'

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#Beşiktaş#Valerien Ismael#Giresunspor
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael: Rakip değil, zemin zorladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2022 22:42

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Giresunspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Valerien Ismael'in sözleri;

Zor bir maçtı. Rakipten ötürü değil zeminden ötürü zor maçtı. Daha da fazla gol atmamız lazım. Mesela, 4-0 olabilirdi. Daha kolay olabilirdi

İŞİMİZİ ZORLAŞTIRDI

Maç içerisinde Saiss sakatlandı, yerine giren Emrecan sakatlandı. Bu sakatlık işimizi zorlaştırdı. 1 kişi eksik oynadık diyebilirim. Gösterdiği mantalite çok kıymetli. Bu durumdan ötürü zorlandık

HAK ETMİŞTİK

3 puandan ötürü mutluyuz. Hak ettiğimiz bir 3 puandı. Zor bir maçtı ama rakipten değil, zeminden, atamadığımız gollerden.

KADRO DERİNLİĞİMİZ VAR

İki stoperimizin sakatlanması, başka bir futbolcu için şans doğuracak. Sakatlananların yerine oyuncu koyacak kalitemiz ve kadro derinliğimiz var. Özellikle stoper pozisyonunda bu derinlikten bahsedebiliriz.

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#Beşiktaş#Valerien Ismael#Giresunspor

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