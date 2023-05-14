Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Gelecek sezon Avrupa’da yer almak istiyoruz

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, şu sıralar gündemi meşgul eden ve kulüplerin aralarında anlaşmaya varamadığı yabancı sınırlamaları konusunda uzun vadeli bir plana ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Güneş, Sabah FK ile oynadıkları maç öncesi yaptığı açıklamada “Yabancı sayısını belirlemeden önce yapılanmaya gidilmeli. Beş yıllık plan olursa 11 oyuncuyla başlayalım, beş sene sonra 7’ye inelim. Alınan yabancı oyuncuları sahada oynatalım. Formda bir yabancı oyuncum var, diyorum ki ‘Seni oynatamam çünkü sen statüye uygun değilsin’ böyle şey olmaz” diye konuştu.

HEDEFİMİZ AVRUPA KUPALARINA GİTMEK

Şenol Güneş, “Beş sene içinde kadro sayısını sınırlayalım, geri kalan oyuncuları U-19 takımına gönderelim, oraya yaşı uygun olursa yabancı da getirebilirsin. Böylece beş yılda bir havuz oluşturmuş oluruz. Sistem oturduğunda yabancı sayısını serbest bırakırsın” diye konuştu.

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Beşiktaş’ın ligdeki durumu hakkında da konuşan Güneş, “Ligde yarışımız devam ediyor. Biz geriden geliyoruz. Biz rakiplerimize bakmadan maçlarımızı oynayacağız. Ligi en iyi şekilde tamamlayıp ondan sonrasına bakacağız. Önümüzdeki sezon Avrupa’da yer almak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Güneş ayrıca daha önce Azerbaycan Milli Takımı’ndan teklif aldığını da sözlerine ekledi.