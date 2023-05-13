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Canlı Sabah Bakü Beşiktaş maçı

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#Sabah Bakü#Beşiktaş#Hazırlık Maçı
Canlı Sabah Bakü Beşiktaş maçı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2023 13:36

Sabah Bakü ile Beşiktaş, 'Bırakmam Seni Türkiyem' kampanyası dahilinde karşılaşıyor. Beşiktaş, elde edeceği geliri depremzedeler için kullanacak. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

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Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar yararına oynanacak maçta Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Sabah FC ile Tevfik Behramov Stadyumu'nda karşılaşıyor. Beşiktaş'ın deprem bölgesindeki yaraların sarılması ve bölgeye okullar yapılması amacıyla başlattığı Bırakmam Seni Türkiyem kampanyası dahilinde oynanan ve tüm gelirinin depremzedeler için yapılan okul projesine aktarılacak.

İkinci yarı oynanıyor

Sabah: 3

Beşiktaş: 3

Goller: 3' Kashchuk, 5' Kashchuk, 24' Umut Meraş, 44' Umut Meraş, 63' Cenk Tosun, 70' Volkov

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Welinton, Umut, Berkay, Kerem, Maxim, Onur, Muleka, Semih

Sabah: İmanov, Letic, Seydiyev, İrasabal, Ba, İsayev, Da Silva, Camalov, Kaşuk, Mikels, Apeh

SABAH BAKÜ BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

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Sabah FC - Beşiktaş kardeşlik maçı Kanal D ekranlarından canlı yayınlanırken, kaçıranlar için tekrarı aynı akşam 19.00'da D-Smart 82’nci Kanal Spor Smart 2'de izleyicilerle buluşacak. Azerbaycan Premier Lig'de iyi bir sezon geçiren Sabah FC, lider Karabağ'ın ardından ligde 2'nci sırada bulunurken, Beşiktaş ise Süper Lig'de şampiyonluk yarışının içinde yer alıyor.

Karşılaşmayı D-Smart Spor Müdürü Aykut Aydın anlatırken, CNN Türk Spor Direktörü Cem Yılmaz yorumlarıyla eşilk ediyor. Kaçıranlar için maçın tekrarı ise saat 19.00'dan itibaren D-Smart 82’nci Kanal Spor Smart 2 ve D-Smart GO'dan ekrana gelecek.

BİLETLER NEREDEYSE HEPSİ TÜKENDİ

Beşiktaş'ın Azerbaycan'da yarın maça çıkacak olması ülkede büyük bir coşkuyla karşılandı. 32 bin kişilik Tofig Behramov Stadı için satışa çıkarılan ve geliri depremden etkilenenler için bağışlanacak olan biletlerin tamamına yakını maça günler kala tükendi.

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#Sabah Bakü#Beşiktaş#Hazırlık Maçı

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