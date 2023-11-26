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Beşiktaş teknik direktörü Rıza Çalımbay: Oyunculara öz güven geldi

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#Beşiktaş#Rıza Çalımbay#Süper Lig
Beşiktaş teknik direktörü Rıza Çalımbay: Oyunculara öz güven geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2023 18:53

Samsunspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Rıza Çalımbay, seri yakalamak için galibiyete ihtiyaçlarının olduğunu, Samsunspor galibiyetinin kendilerine iyi geldiğini söyledi.

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Samsunspor deplasmanından 2-1’lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Rıza Çalımbay maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Çalımbay, zorlu Samsun deplasmanından galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

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“Bir seri yakalamak için galibiyete ihtiyacımız vardı”

Galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade eden Çalımbay, “Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Samsunspor sezon başı kötüydü ama düzelmişler. İlk yarı istediklerimizi yapamadık. Baş başa bir maç oynadık. İkinci yarı oyuncu değişikliğiyle birlikte istediklerimizi yapabildik. Çok güzel bir maç oldu. 2 takımda galibiyet için oynadı. Bir seri yakalamak için galibiyete ihtiyacımız vardı. Uzun süre sonra deplasmanda galip geldik. Futbolcularımıza da özgüven geldi. Artık herkes kendini daha rahat ve daha iyi hissediyor. Bu galibiyetin ilerisi için daha iyi olacağını düşünüyorum” dedi.

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#Beşiktaş#Rıza Çalımbay#Süper Lig

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