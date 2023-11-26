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SÃ¼per Lig'in 13. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ, deplasmanda Samsunspor'u 2-1 maÄŸlup etti.

BEÅžÄ°KTAÅž'TA 10 EKSÄ°K

BeÅŸiktaÅŸ'ta sakat olan Daniel Amartey, Bakhtiyor Zaynutdinov, Eric Bailly, Jean Onana, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Salih UÃ§an, Tayyip Talha SanuÃ§, Emrecan Uzunhan ile cezalÄ± Ante Rebic'i kadroya alÄ±nmadÄ±.

Ã‡alÄ±mbay, Samsunspor maÃ§Ä±na ÅŸu 11â€™le Ã§Ä±ktÄ±: Mert GÃ¼nok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Onur Bulut, Alexander Chamberlain, Jackson Muleka, Cenk Tosun.

MARKUS GISDOL CEZALI

Samsunspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Markus Gisdol cezalÄ± olduÄŸu iÃ§in BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±sÄ±nda takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda sahaya Ã§Ä±kamadÄ±. Pendik maÃ§Ä±nÄ±n bitiminde kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶ren Gisdol'un yerine yedek kulÃ¼besinde takÄ±mÄ± antrenÃ¶r ErdinÃ§ SÃ¶zer yÃ¶netti.

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SAMSUNSPOR'UN MOR FORMA FARKINDALIÄžI

Samsunspor, geÃ§en sezon baÅŸÄ±nda kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddete karÅŸÄ± bir farkÄ±ndalÄ±k kampanyasÄ± yÃ¼rÃ¼tmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ev sahibi ekip, 25 KasÄ±m KadÄ±na YÃ¶nelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± MÃ¼cadele GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±sÄ±na bu maÃ§a Ã¶zel hazÄ±rlanan mor formayla Ã§Ä±ktÄ±.

SAMSUNSPOR'UN EKSÄ°KLERÄ°

Samsunspor'da Flavien Tait ve Moryke Fofana hastalÄ±ÄŸÄ±, Landry Dimata sakatlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle kadroda yer almadÄ±. Mickael TÄ±rpan, Marc Bola ve Muhammet Ali Ã–zbaskÄ±cÄ±, teknik direktÃ¶r Markus Gisdol'un tercihiyle kadroya alÄ±nmadÄ±.

Samsunspor, BeÅŸiktaÅŸ mÃ¼cadelesine ÅŸu 11'le Ã§Ä±ktÄ±: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubomir Satka, Rick Van Drongelen, Soner GÃ¶nÃ¼l, Youssef Ait Bennasser, Taylan AntalyalÄ±, Emre KÄ±lÄ±nÃ§, Olivier Ntcham, Carlo Holse, Marius Mouandilmadji.

BEÅžÄ°KTAÅž 11 YIL SONRA SAMSUN'DA

BeÅŸiktaÅŸ ile Samsunspor, SÃ¼per Ligde en son 2011-2012 sezonunda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmiÅŸti. O sezon Samsun'da oynanan maÃ§ 1-1 berabere sona ermiÅŸ, Ä°stanbul'daki karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Samsunspor 1-0 kazanmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ki takÄ±m SÃ¼per Ligde 11 yÄ±l sonra karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

SÄ°YAH-BEYAZLI TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

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Samsuna 11 yÄ±l sonra gelen BeÅŸiktaÅŸ bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼. Samsun ve Ã§evre illerde yaÅŸayan siyah-beyazlÄ± taraftarlar 19 MayÄ±s StadÄ±'nda deplasman tribÃ¼nÃ¼nÃ¼ doldurdu. BeÅŸiktaÅŸ taraftarlarÄ± yaptÄ±klarÄ± tezahÃ¼ratlarla takÄ±mlarÄ±na destek oldu.

MAÃ‡IN BAÅžINDA YOÄžUN YAÄžMUR

Samsunspor - BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda yoÄŸun yaÄŸmur yaÄŸÄ±ÅŸÄ± vardÄ±. Zaman zaman gÃ¶rÃ¼ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nÄ±n dahi dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ yaÄŸmur, devre sonuna doÄŸru etkisini yitirdi. FutbolcularÄ±n da yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda sahada zorlandÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

PENALTIYI KAÃ‡IRAN CENK, TAMAMLAYIP GOLÃœ ATTI

BeÅŸiktaÅŸ, maÃ§Ä±n 14. dakikasÄ±nda Rosier'in ceza alanÄ±nda yerde kaldÄ±ÄŸÄ± pozisyonda penaltÄ± kazandÄ±. Ä°tirazlar sonrasÄ± 16. dakikada topun baÅŸÄ±na geÃ§en Cenk Tosun'un kullandÄ±ÄŸÄ± penaltÄ±yÄ± Okan Kocuk kurtardÄ±. Cenk, Okan'dan dÃ¶nen topu kaleye yollayÄ±p takÄ±mÄ±nÄ± Ã¶ne geÃ§irdi.

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CENK TOSUN, BURAK YILMAZ'I GERÄ°DE BIRAKTI! SÃœPER LÄ°G'DE LÄ°DER...

Samsunspor'a attÄ±ÄŸÄ± golle SÃ¼per Lig kariyerinde 33 farklÄ± rakibi karÅŸÄ±sÄ±nda gol sevinci yaÅŸayan Cenk Tosun, Burak YÄ±lmaz'Ä± (32) geride bÄ±rakarak Opta'nÄ±n detaylÄ± veriye sahip olduÄŸu 2007/08'den bu yana en fazla takÄ±mÄ±n filelerini havalandÄ±ran oyuncu oldu.

MARIUS MOUANDILMANDJI'DEN HARÄ°KA GOL

Samsunspor, 25. dakikada Marius ile eÅŸitliÄŸi yakaladÄ±. Soldan yapÄ±lan ortada 'Ibrahimovicvari' bir vuruÅŸla skora dengeyi getiren Marius, bu sezon ikinci kez gol sevinci yaÅŸadÄ±.

OMAR COLLEY GALÄ°BÄ°YETÄ° GETÄ°RDÄ°

1-1 sonrasÄ± iki takÄ±m da karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gol pozisyonlarÄ±nÄ± deÄŸerlendiremedi. 84. dakikada kullanÄ±lan kornerde kale iÃ§inde Gedson'un iÃ§eri Ã§evirdiÄŸi topu aÄŸlara gÃ¶nderen Omar Colley, takÄ±mÄ±na galibiyeti getirdi.

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EN Ã‡OK ÅžUT ATTIÄžI DEPLASMAN MAÃ‡I

RÄ±za Ã‡alÄ±mbay dÃ¶neminde ikide iki yapan BeÅŸiktaÅŸ, 17 ÅŸutla bu sezon en Ã§ok ÅŸut Ã§ektiÄŸi deplasman maÃ§Ä±nÄ± geride bÄ±raktÄ±.

Siyah-beyazlÄ±lar, deplasmanda iki maÄŸlubiyet sonra galip gelmeyi baÅŸardÄ±.

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