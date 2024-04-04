Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos: Diyecek bir şey bulamıyorum

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Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos maçı değerlendirdi.

"ÇOK KISA BİR OYUNCUDAN KORNERDE GOL YEDİK"

Bugün maçı bitirecek pozisyonları bulduk. 2-0'ı bulabileceğimiz pozisyonlar direkten döndü. Buna şanssızlık diyebiliriz. Uzatmalara kadar 1-0 devam etti. Uzatmalarda topu rakip sahaya taşıyıp maçı orada bitirebilirdik ama yapamadık. Görece çok kısa bir oyuncudan kornerde gol yedik. Önemli bir galibiyet olacaktı ama son dakika golüyle olmadı. Diyecek bir şey bulamıyorum.

"TOPUN KALEMİZE GELMESİNE ENGEL OLAMADIK"

Daha aktif olmalıydık. Son dakikalarda ve maçın önemli anlarında. Daha konsantre olmalıydık ama olamadık. Rakibimize o faulleri onların sahasında yapmalıydık. Topun kalemize gelmesini engelleyemedik.

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"TOPA SAHİP OLMA PLANIMIZ VARDI, YAPAMADIK"

Rakibimiz daha çok topa sahip oldu. Bu asla bizim planımız değildi. Ofansif, topla arası iyi oyuncularla maça çıkmamız topu domine etme isteğimiz anlamına geliyordu ama olmadı. Bunu yapamadık.

Topa sahip olan ve hücuma yönelik oyun oynamayı planlıyorduk. Bunu başaramadık. Golü de bulduk. Rakibimize fırsat vermedik. Onlar da sabırlı oynadı. İkinci yarıda maçı bitirmek için şansı yakaladı. Skoru 2-0 yapabilirdik ama olmadı. Maçın son anlarında rakibin sahasında kalıp onları çıkarmayarak maçı tamamlayabilirdik fakat bunu yapamadık. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Kazanmayı çok istedik ama olmadı.



"BU TAKIMIN NEYE İHTİYACI OLDUĞUNU NET OLARAK BİLİYORUM"

Takımdaki bazı şeylerin de iyiye gittiğini söyleyebilirim. Bu takımın gelecek yıl neye ihtiyacı olduğunu net olarak biliyorum. Birlik olmalıyız. Taraftar da mutsuz ama şampiyonluğa yürüyen takımı yapmak için nelere ihtiyacımız olduğunu biliyorum. Kariyerimde bu tarz durumlarla karşılaştım. Oralarda da bunu başardım. Bunun için inanmamız gerekiyor. Beşiktaş'ı hak ettiği yere taşıyacak bir proje için buradayım. Beşiktaş bir proje oluşturmazsa sıkıntı yaşar. Yönetim başka bir hoca düşünürse bazı şeyler farklı olabilir ama ben onlara inanıyorum, onlar da bana inanıyor. Beşiktaş'ı hak ettiği yere taşıyacak bir proje için buradayım. Beşiktaş bir proje oluşturmazsa sıkıntı yaşar.

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“TAKIMIN NE HALDE OLDUĞUNU HERKES BİLİYORDU”

Bu tamamen bana bağlı değil. 1.5 yıllık sözleşmeye imza attım. Buraya proje için geldim. Bu sadece bu sezon için değil. Bu sezon en iyi şekilde ligi bitirmek ve Türkiye Kupası'nı alma hedefiyle geldik. Bu takım benden önce 4 hoca değiştirdi. Bunun bilincindeydim. Takımın ne halde olduğunu herkes biliyordu. Önümüzdeki yılın projesi için buraya geldim. Önümüzdeki yılı planlıyoruz. Önümüzdeki yıl Beşiktaş ligde ve kupada şampiyonluğa oynasın ve savaşsın istiyoruz.