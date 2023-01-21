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Beşiktaş, Shelvey'de indirim bekliyor!

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#Transfer#Beşiktaş#Shelvey
Beşiktaş, Shelveyde indirim bekliyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2023 07:00

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Jonjo Shelvey konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Beşiktaş orta saha için gündeme aldığı Jonjo Shelvey’in transferinde Newcastle United ile görüşmelerini sürdürüyor.

İngiliz kulübü sadece 6 ay sözleşmesi kalmasına karşın 30 yaşındaki futbolcu için 3.5 milyon Euro bonservis talep ederken siyah beyazlılar ise indirim bekliyor.

Coutinho yüzde 0

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza vatandaşı Philippe Coutinho’nun siyah beyazlı takıma transferinin söz konusu olmadığını açıkladı. de Souza, iddiaları sosyal medyadan “Yalanlarla Beşiktaş taraftarını aldatmayın. Yüzde 0 şans” mesajıyla yalanladı.

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#Transfer#Beşiktaş#Shelvey

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