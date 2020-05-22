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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.05.2020 - 14:43,Son Güncelleme:

Beşiktaş salonda denge ve kuvvet çalıştı

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Beşiktaş salonda denge ve kuvvet çalıştı
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Beşiktaş Futbol Takımı, hazırlıklarını salon çalışmalarıyla sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın üç grup halinde yapıldığı belirtildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı istasyonların uygulandığı aktarıldı.

Beşiktaş, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla devam edecek.

 

Beşiktaş salonda denge ve kuvvet çalıştı

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