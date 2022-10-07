Beşiktaş, Salih Uçan'ı kaybetti N'Koudou'ya kavuştu!

Haberin Devamı

Süper Lig’de yarın Giresunspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş’ta Salih Uçan şoku... Fenerbahçe derbisinde sağ uyluk iç kısmında ağrı hisseden siyah beyazlı futbolcunun MR sonuçları açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Salih Uçan’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk iç adalesinde (adductor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Salih Uçan’ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır” denildi. Salih, Giresunspor maçında oynayamayacak.

BİREYSEL ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Kartal’da Nijerya Milli Takımı’ndan sakat dönen ve Fenerbahçe derbisinde formasını giyemeyen N’Koudou’dan ise iyi haber geldi. Yıldız futbolcu Beşiktaş’ın dün yaptığı antrenmana katılarak bireysel çalışmalar yaptı. Ancak, Teknik Direktör Valerian Ismael’in N’Koudou’yu bu hafta Giresun maçında riske etmeyip, haftaya Trabzonspor sınavına hazırlayacağı belirtildi.

Haberin Devamı