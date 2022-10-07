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Beşiktaş, Salih Uçan'ı kaybetti N'Koudou'ya kavuştu!

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#Beşiktaş#Salih Uçan#N'koudou
Beşiktaş, Salih Uçanı kaybetti NKoudouya kavuştu
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 07:00

Fenerbahçe derbisinin ardından MR’ında ödem tespit edilen Salih Uçan, Giresunspor maçında oynamayacak. Milli takımdan sakat dönen N’Koudou ise idmanlara başladı.

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Süper Lig’de yarın Giresunspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş’ta Salih Uçan şoku... Fenerbahçe derbisinde sağ uyluk iç kısmında ağrı hisseden siyah beyazlı futbolcunun MR sonuçları açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Salih Uçan’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk iç adalesinde (adductor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Salih Uçan’ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır” denildi. Salih, Giresunspor maçında oynayamayacak.

BİREYSEL ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Kartal’da Nijerya Milli Takımı’ndan sakat dönen ve Fenerbahçe derbisinde formasını giyemeyen N’Koudou’dan ise iyi haber geldi. Yıldız futbolcu Beşiktaş’ın dün yaptığı antrenmana katılarak bireysel çalışmalar yaptı. Ancak, Teknik Direktör Valerian Ismael’in N’Koudou’yu bu hafta Giresun maçında riske etmeyip, haftaya Trabzonspor sınavına hazırlayacağı belirtildi.

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#Beşiktaş#Salih Uçan#N'koudou

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