Beşiktaş Rio Ave maçı ne zaman hangi kanalda ve saat kaçta? BJK maçı şifreli mi yayınlanacak? İşte maçın ilk 11'leri

Beşiktaş Rio Ave maçı ile temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Tur eleme mücadelesine çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Portekiz'in Rio Ave takımını konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarında geride kalan 223 maçta 84 galibiyet, 93 mağlubiyet aldı. Maça kısa süre kala, Beşiktaş ve Rio Ave takımının ilk 11'leri belli oldu. Peki Beşiktaş Rio Ave maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifreli mi yayınlanacak? İşte, Beşiktaş Rio Ave maçına dair tüm bilgiler.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Dorukhan, Oğuzhan, Lens, Ljajic, Boyd, Güven

Beşiktaş yedekler: Ersin, Vida, Kartal, Mensah, Hasic, Gökhan Töre, Larin

Rio Ave: Kieszek, Ivo Pinto, Borevkovic, Santos, Reis, Tarantini, Augusto, Piazon, Geraldes, Carlos, Moreira

Avrupa kupaları ön elemeleri tarihinde iç saha mağlubiyeti almadan en fazla maça çıkan takım Beşiktaş.

Çıktığı son Avrupa kupası ön eleme maçında PAOK'a mağlup olan Beşiktaş, daha önceki 16 ön eleme turunun sadece birinde rakibine elenmişti. Deplasmanda oynadığı sekiz Avrupa kupası maçının sadece ikisini kazanabilen Rio Ave, bu galibiyetleri ilk ve son karşılaşmalarda aldı.

Avrupa kupalarında 13 maçtır kalesini gole kapatamayan Beşiktaş, bu karşılaşmada gol yediği takdirde kulüp tarihinin en uzun serisini egale edecek. Son iki Avrupa kupası maçında altı gol atan Rio Ave, aynı sayıda golü daha önceki dokuz karşılaşmada kaydedebilmişti.

Beşiktaş Rio Ave maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifreli mi yayınlanacak?

Beşiktaş Rio Ave maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşma D-Smart 20. kanaldan ayrıca Misli.com'dan da şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Cyle Larin, Beşiktaş formasıyla iç sahada çıktığı üç Avrupa kupası ön eleme turu maçında dört gole doğrudan katkı sağladı. Geçen sezon Portekiz Ligi'nde en fazla asist yapan Rio Ave oyuncusu olan Carlos Mane, takımının kaydettiği son Avrupa Ligi golünde pası veren isimdi.

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Portekiz temsilcisi Rio Ave'yi konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 224. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 223 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 93 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 295 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 326 gol gördü.

Kazanan play-off turuna yükselecek

Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, play-off turuna yükselecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Turu atlayacak takım play-off'ta İtalya'nın Milan ve Norveç'in Bodo Glimt takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla İstanbul'da karşılaşacak.

Sergen Yalçın yine yok

Süper Lig'deki Trabzonspor maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs testinin sonucu pozitif çıkan Sergen Yalçın, bu karşılaşmada yer alamayacak.

Son test sonucu negatif çıkan Yalçın, karantina sürecinden dolayı ligdeki Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımının başında yer alamamıştı.

N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup takımla çalışmalara başladı

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Georges-Kevin N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup, takımla çalışmalara başladı.

Hazırlık maçında sakatlanan N'Koudou, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmalarında görev alamamıştı. Trabzonspor mücadelesinde aynı durumu yaşayan Oğuzhan ise Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında yer alamamıştı.

3 kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

Rakiplerini 112. kez konuk edecek

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 112. iç saha maçını yapacak.

Avrupa kupalarında rakiplerini 111 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 57 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 29 maçtan da yenik ayrıldı.

Evindeki maçlarda rakiplerine 169 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 113 gol gördü.

Portekiz temsilcilerine karşı zorlanıyor

Portekiz takımlarıyla Avrupa kupalarında 15 kez karşılaşan siyah-beyazlı ekip, bunların sadece 3'ünü kazanabildi.

Beşiktaş, Portekiz ekiplerine karşı 3 galibiyetini de deplasmanda aldı. Bu ülke takımlarına 7 kez mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 5 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Portekiz temsilcilerine 19 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 23 gol gördü. Geçen sezon Avrupa Ligi'nde Portekiz temsilcisi Braga ile aynı grupta yer alan Beşiktaş, rakibine 2-1 ve 3-1'lik skorlarla mağlup olmuştu.