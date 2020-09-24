Son Dakika Haberi | Beşiktaş-Rio Ave maçına damga vurdu! Yıllar sonra gelen rekor...

6 OYUNCU YOK Beşiktaş'ta Atiba ve N'Sakala'nın yanı sıra henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou, Rio Ave maçında kadroda yer almadı. Atakan Üner ve Umut Nayir de Rio Ave maçı için tercih edilmeyen oyuncular oldu. Lisans işlemleri henüz tamamlanmayan Josef de Souza da kadroda bulunmadı.