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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Beşiktaş-Rio Ave maçına damga vurdu! Yıllar sonra gelen rekor...
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Futbol
Haber Giriş: 24 Eylül 2020 - 21:10 | 

Son Dakika Haberi | Beşiktaş-Rio Ave maçına damga vurdu! Yıllar sonra gelen rekor...

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Rio Ave ile oynadığı mücadeleye yıldız oyuncu damgasını vurdu.

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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz temsilcisi Rio Ave'yi konuk eden Beşiktaş'ta bir ilk yaşandı.

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Beşiktaş, 2. haftadaki lig mücadelesine göre Rio Ave karşısında 7 farklı oyuncunun yer aldığı kadroyla sahada yer aldı.

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Fraport TAV Antalyaspor maçında ilk 11'de görev alan kaleci Ersin Destanoğlu, Rio Ave mücadelesine yedek başlarken, kalede Utku Yuvakuran görev aldı. Fabrice N'Sakala kadroya dahil edilmezken bu oyuncunun soldaki görevini Rıdvan Yılmaz yerine getirmeye çalıştı. Antalyaspor maçında oynayan Domagoj Vida yedekler arasında bulunurken, bu oyuncunun yerine de Francisco Montero şans buldu

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Sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Atiba Huthcinson'ın yerine ise Oğuzhan Özyakup forma giydi. Bernard Mensah'ın yedek soyunduğu mücadelede hücuma desteği Adem Ljajic verdi. Lig maçında ilk 11'de oynayan Ajdin Hasic ve Cyle Larin yedekler arasında yer alırken, bu isimlerin yerine Jeremain Lens ve Güven Yalçın şans buldu.

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Siyah-beyazlı takımın Fraport TAV Antalyaspor ile yaptığı karşılaşmada ilk 11'de oynayan Tyler Boyd, Dorukhan Toköz, Necip Uysal ve Welinton, Rio Ave mücadelesinde de aynı şansı yakaladı.

6282 GÜN SONRA İLK 11DE
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282 GÜN SONRA İLK 11'DE

Beşiktaş'ıın zorlu mücadelesinde kalede oynayan Utku Yuvakuran, 281 gün sonra ilk 11'de şans buldu. Siyah-beyazlı ekibe geldiği günden beri istediği süreleri alamayan Utku, son olarak geçen sezon Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor ile 18 Aralık 2019'da oynadığı karşılaşmada forma giymişti. Geçen sezon birer Süper Lig ve Avrupa Kupası ile 2 Türkiye Kupası'nda görev alan Utku, 2020-2021'deki ilk maçına da Rio Ave karşısında çıktı

7FORVETTE GÜVEN YALÇIN
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FORVETTE GÜVEN YALÇIN

Beşiktaş, Rio Ave maçında forvette Güven Yalçın ile gol aradı. Güven ile Rıdvan bu sezon ilk kez forma şansı bulurken, Ljajic de ilk kez 11'de görev yaptı.

8İLK KEZ FORMA GİYDİ
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İLK KEZ FORMA GİYDİ

Beşiktaş'ın Atletico Madrid'den kiraladığı Montero da siyah-beyazlı formayla ilk maçını oynadı. Siyah-beyazlı ekibin oynadığı son lig maçında yedekler arasında bulunan Montero, süre alamamıştı.

9GÖKHAN TÖRE YEDEKLER ARASINDA
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GÖKHAN TÖRE YEDEKLER ARASINDA

Beşiktaş'a yeniden transfer olan Gökhan Töre de kadroda yer aldı. Tecrübeli oyuncu, Rio Ave karşısında yedek soyundu. Gökhan Töre, 642 gün sonra siyah-beyazlı formayla kadroda yer aldı. Beşiktaş'ta daha önce de oynayan Gökhan, son olarak 22 Aralık 2018'deki Kasımpaşa maçında kadroda kendisine yer bulabilmişti. Kasımpaşa maçında yedeklerde olmasına rağmen süre alamayan Gökhan, sonraki karşılaşmalar için kadro dışı bırakılmıştı.

106 OYUNCU YOK
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6 OYUNCU YOK

Beşiktaş'ta Atiba ve N'Sakala'nın yanı sıra henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou, Rio Ave maçında kadroda yer almadı. Atakan Üner ve Umut Nayir de Rio Ave maçı için tercih edilmeyen oyuncular oldu. Lisans işlemleri henüz tamamlanmayan Josef de Souza da kadroda bulunmadı.

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Siyah-beyazlı ekibin Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile yaptığı maçtan önce yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan ve karantina sürecini yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde de takımının başında yer alamadı. Yalçın, karantina süreci nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçında da takımını yalnız bırakmıştı.

12NECİP UYSAL DAMGASINI VURDU
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NECİP UYSAL DAMGASINI VURDU

İlk golde Güven Yalçın'a asist yapan Necip Uysal, kariyerinde ilk kez üst üste 2 maçta skor katkısında bulundu.

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Besiktas formasıyla çıktığı son iki resmi maçta iki asist yapan Necip Uysal, daha önceki beş sezonun toplamında aynı sayıda gol pası verebilmişti.

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Necip bu sezon resmi maçlarda 1 asist daha yapması halinde kariyer rekorunu kıracak.

15İŞTE NECİP UYSAL İÇİN YAPILAN PAYLAŞIMLAR
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İŞTE NECİP UYSAL İÇİN YAPILAN PAYLAŞIMLAR

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