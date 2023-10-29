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Beşiktaş revire döndü! Yıldız isim sakatlık sonrası kadrodan çıkarıldı

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#Beşiktaş#Burak Yılmaz#Süper Lig
Beşiktaş revire döndü Yıldız isim sakatlık sonrası kadrodan çıkarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2023 17:52

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Beşiktaş'ta bir sakatlık şoku daha yaşandı.

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Trendyol Süper Lig’de yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta stoper krizi yaşanıyor.

Haftaya Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Eric Bailly ve Daniel Amartey’den yoksun giren Beşiktaş'ta Omar Colley ve Arthur Masuaku’nun Bodo/Glimt ile oynanan UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında sakatlandığı duyurulmuştu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Fransız sağ bek oyuncusu Valentin Rosier’in sakatlandığı ve Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenman öncesinde sporcumuz Valentin Rosier’in yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup 30 Ekim tarihinde Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında oynayacağımız Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarılmıştır.

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Valentin Rosier’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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#Beşiktaş#Burak Yılmaz#Süper Lig

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