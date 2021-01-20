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Futbol
Ertuğrul GÜNEŞ
Haber Giriş: 20.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beşiktaş rakamların da lideri

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Siyah beyazlılar 6 farklı istatistikte ligin zirvesinde yer alıyor. Açık oyunda, kontrada ve toplamda en çok gol atan takım olan Beşiktaş, hava topunda en fazla isabet sağlayan ekip.

Süper Lig’de son olarak Galatasaray’ı sahasında 2-0 yenerek liderliğini sürdüren Beşiktaş’ın başarısı rakamlara da yansıdı. Siyah beyazlılar, 6 farklı istatistikte ligin zirvesine çıktı.

41 GOLLE ZiRVEDE

Sergen Yalçın’ın öğrencileri, ligde açık oyunda tam 25 gol bulup bu alanda ilk sırada yer aldı.

Kartal’ı G.Saray (23) ve Hatay (21) takip etti. Kontradan 5 golle yine en üst basamakta yer alan Beşiktaş, toplamda da attığı 41 golle, 38 gollü Fenerbahçe’nin önünde zirvede bulunuyor. Kartal, hava toplarında başarı yüzdesi olarak da 56.8’lik oranlar açık ara önde. Beşiktaş’ın ardından Çaykur Rizespor (53.9), Malatyaspor (53.6) ve Hatayspor (53.6) geliyor.

Bununla birlikte sezon başında takımda katılan Cezayirli Rachid Ghezzal yaptığı 8 asistle krallık yarışında ilk basamakta yer alıyor.

MAÇ BAŞI 0.9 GOL YEDi

Takımın başarısında önemli rol oynayan genç kaleci ersin Destanoğlu da en az 10 karşılaşmaya çıkan eldivenler arasında öne çıkıyor. ersin, maç başına ortalama 0.9 gol yerken, Alanyaspor kalecisi Jose Marafona ile zirveyi paylaşıyor. 

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