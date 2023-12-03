Beşiktaş, olaylı maçta Fenerbahçe'yi yendi! Madar’ın kaşına para atıldı, Itoudis isyan etti

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig’deki derbi maçta Beşiktaş Emlakjet, Fenerbahçe Beko’yu 68-64 yendi. Müthiş bir taraftar desteğiyle mücadele eden siyah beyazlılar, 5. dakikadan sonra üstünlük sağladığı ilk periyodu 19- 15, devreyi de 31-24 önde kapadı. Fenerbahçe ikinci yarıda farkı kapatıp oyuna ortak olurken, son çeyrekte Yiğit ve Needham ile sayı üreten Beşiktaş, 68-64 galip geldi.

BAŞKAN ADAYLARI ADALI VE ARAT TRİBÜNDEN İZLEDİ

Beşiktaş’ta bugün yapılacak başkanlık seçiminde aday olan Serdal Adalı ile Hasan Arat, karşılaşmayı salondan izledi. Ligdeki diğer sonuçlar şöyle: Manisa BBTürk Telekom: 81-67, Yukatel Merkezefende Bld.-Darüşşafaka Lassa: 83-81, Reeder Samsunspor-Onvo Büyükçekmece: 67-71.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe çok farklı kazandı Haberi görüntüle

"O PARAYI ATAN KiŞi HAPSE ATILMALI"

Maçta 2. çeyreğin bitimine 2:48 dakika kala F.Bahçe yöneticisi Sertaç Komsuoğlu ayağa kalkıp Beşiktaş taraftarlarının tezahüratlarına tepki gösterdi. Bu sırada tribünden atılan bir bozuk para F.Bahçeli Yam Madar’ın kaşına isabet etti. Kaşı açılan oyuncu, tedavi için soyunma odasına götürüldü. Başhakem Emin Moğulkoç 3 kez anons yaptırdı. Madar tedavisinin ardından oyuna devam ederken, F.Bahçe koçu İtoudis, “Madar gözünü kaybedebilirdi. O parayı atan kişi hapse atılmalı” diye isyan etti.