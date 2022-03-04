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Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçı ne zaman? İşte müsabakanın tarihi

#Beşiktaş-Medipol Başakşehir Maçı#Süper Lig
Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçı ne zaman İşte müsabakanın tarihi

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Peki, Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçı ne zaman?

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir'in 4 maçlık galibiyet serisi sona ermişti. Şimdi tek hedef bu maçtan galip ayrılmak. İşte, Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçı hakkında bilgiler...

Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçı 7 Mart Pazartesi günü yapılacak. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20:00'da başlayacak.

Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman hücum çalışmasıyla tamamlandı.

Turuncu-lacivertliler, bugün saat 11.00'de yapacağı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.

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#Beşiktaş-Medipol Başakşehir Maçı#Süper Lig

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