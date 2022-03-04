Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçı ne zaman? İşte müsabakanın tarihi

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir'in 4 maçlık galibiyet serisi sona ermişti. Şimdi tek hedef bu maçtan galip ayrılmak. İşte, Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçı hakkında bilgiler...
Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçı 7 Mart Pazartesi günü yapılacak. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20:00'da başlayacak.
Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman hücum çalışmasıyla tamamlandı.
Turuncu-lacivertliler, bugün saat 11.00'de yapacağı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.