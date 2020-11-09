MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
GeriFutbol Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 09.11.2020 - 22:01 | Son Güncelleme:

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından dar alanda top kapma çalışması yaptı.

Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle