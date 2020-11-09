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Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından dar alanda top kapma çalışması yaptı.
Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.
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