×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Beşiktaş, Marko Simonovic'i kadrosuna kattı!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş Emlakjet#Marko Simonovic#Transfer
Beşiktaş, Marko Simonovici kadrosuna kattı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2024 14:41

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 24 yaşındaki Karadağlı basketbolcu Marko Simonovic'i kadrosuna kattı.

Haberin Devamı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Karadağlı uzun (2.10m) Marko Simonovic'i kadrosuna kattı. Uzun forvet ve pivot olarak görev alabilen Simonovic, son olarak Sırbistan'ın Kızılyıldız takımında forma giydi. Marko Simonovic, 2020 yılında Chicago Bulls tarafından 2. tur 44. sıradan draft edildi.

2021-2022 sezonuna Chicago Bulls takımında başlayan genç oyuncu, burada 9 karşılaşmada süre aldıktan sonra NBA G League takımı Windy City Bulls forması giydi. G League'de 34 karşılaşmada görev alan Marko Simonovic; 16.7 sayı, 9.5 ribaund ve 2.6 asist ortalamalarıyla parkeden ayrıldı.

2022-2023 sezonunda Windy City Bulls ile G League'de 42 mücadelede oynayan başarılı uzun; 14.8 sayı, 9.9 ribaund ve 1.9 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.

Geçtiğimiz sezon ise Kızılyıldız'da Marko Simonovic, Euroleague'de çıktığı 11 müsabakada; 2.8 sayı, 1.5 ribaund ortalamalarıyla oynarken, ABA Ligi'nde 11 maçta ise 6.1 sayı, 3.9 ribaund ortalamalarını yakaladı.

Gözden KaçmasınDusan Tadic kaçıp, otele sığınmıştı Fenerbahçenin yıldızına saldıran kişilere hapis cezası...Dusan Tadic kaçıp, otele sığınmıştı! Fenerbahçe'nin yıldızına saldıran kişilere hapis cezası...Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş Emlakjet#Marko Simonovic#Transfer

BAKMADAN GEÇME!