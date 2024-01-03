Dusan Tadic kaçıp, otele sığınmıştı! Fenerbahçe'nin yıldızına saldıran kişilere hapis cezası...

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe'nin kaptanlarından Dusan Tadic, evine gireceği sırada kendisine saldıran iki kişiden kaçarak kurtulmuştu. Tadic, 2022 yılının temmuz ayında Güney Amsterdam'daki evine geldiği sırada aracını park ederken sokağında iki kişinin kendisine izlediğini fark etmişti. Durumdan şüphelenerek evine doğru koşan Tadic, kapıdan içeri giremeden kasklı, silahlı ve siyah giyimli iki kişinin saldırısına uğramıştı.

OTELE SIĞINMIŞTI





Tadic'in, hırsız olduklarından şüphelenilen kişilerle kapısının önünde bir süre boğuştuktan sonra kaçmayı başararak çevredeki bir otele sığındığı belirtilmişti. Saldırganların kaçtığı belirtilirken, Sırp yıldızın herhangi bir yara almadığı kaydedilmişti. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenilmişti.

HAPİS CEZASI

Haberin Devamı

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Amsterdam polisi, Tadic'e saldıran 20 yaşındaki Muhammed F. ve 27 yaşındaki Muhammed El K.’yı yakaladı. Mahkeme, açıkladığı kararında iki kişinin soygun amacıyla Tadic'e saldırdığına hükmetti. İki kardeşten Muhammed F., 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tadic'in otomobiline takip cihazı yerleştirildiğini ifade eden yargıç, "Bu eylemin organize bir soygunu tamamlamaya yönelik olduğu düşünülmelidir" dedi.

Muhammed F.’nin, kamera görüntülerindeki kişinin kendisi olmadığını ve olay yerinde bulunan DNA örneklerinin, tek yumurta ikizi erkek kardeşine ait olduğunu öne sürmesi nedeniyle, mahkeme süreci uzamıştı. İkiz kardeş, mahkeme için DNA örneği vermeyi reddetmişti.

Mahkeme ise kamera kayıtlarında yer alan saldırganın daha önce de suç kaydı bulunan Muhammed F. olduğuna ilişkin yeterli kanıtın bulunduğunu açıkladı. Öte yandan savcı, Muhammed El K. hakkında 12 yıl daha hapis cezası verilmesi için karara itiraz etti.

Haberin Devamı

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 resmi maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 11 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.