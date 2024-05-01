Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat: Nuri Şahin de Devin Özek de gündemde

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Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek üzere dün Almanya’ya giden Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat İstanbul’dan ayrılmadan önce önümüzdeki sezonun planlaması ile alakalı olarak önemli açıklamalar yaptı. Dün Bayern Münih-Real Madrid maçını izleyen bugün de Borussia Dortmund-Paris Saint Germain maçı için tribündeki yerini alacak olan Hasan Arat birçok kulüp, sporcu temsilcisi ve sportif direktörle görüşme yapacaklarını ve temaslarının olumlu sonuçlanacağına inandığını söyledi.

SPORTİF DİREKTÖR İÇİN 7-8 ADAY VAR

Beşiktaş Başkanı, teknik direktör çalışmaları ile alakalı olarak da şu ifadeleri kullandı: “Yaz transfer döneminde Beşiktaş’a gelmek isteyen çok önemli isimler var. Sadece Nuri Şahin değil çok önemli isimlerle temas halindeyiz. Sportif direktörlük için de 7-8 isimle görüşüyoruz. Bayer Leverkusen’de Xabi Alanso’un yardımcılığını yapan Devin Özek de bunlardan bir tanesi. Çalışmalarımız devam ediyor. Ama bizim önceliğimiz Türkiye Kupası’nı kazanmak. O döneme kadar teknik direktör ismi telaffuz etmeyeceğiz.”

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MUSRATİ BÜYÜK ŞANSSIZLIK YAŞADI

Hasan Arat, 2-1 kaybedilen F.Bahçe derbisi ve Al Musrati’nin gördüğü kırmızı kart için de “Çok şanssız bir Fenerbahçe maçı geçirdik. Çok üzüldük. Takım iyi hazırlanmıştı. Bu spordur, sporda her şey olabilir, öyle bakmak lazım. Beşiktaş taraftarının üzüntüsü ve sabrı epey zorlanma noktasına geldi. Şimdiden hazırlıklara başladık. Maçtan sonra Al Musrati’yi aradım. Ağlıyordu. Hayatımda ilk defa böyle bir şey oldu. Arkadaşları da teskin etti. Musrati’nin iki derbide de şanssızlık yaşaması çok üzücü.”