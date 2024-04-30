×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Hansi Flick ve Nuri Şahin'le görüşecek!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Hasan Arat#Hansi Flick
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Hansi Flick ve Nuri Şahinle görüşecek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 21:56

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın Alman Teknik Direktör Hansi Flick ve Borussia Dortmund Yardımcı Antrenörü Nuri Şahin'le görüşme yapacağı iddia edildi.

Haberin Devamı

Almanya'da bulunan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın Alman Teknik Direktör Hansi Flick ile görüşme yapacağı öne sürüldü.

A Spor'un haberine göre; Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarını takip etmek için Almanya'ya giden Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Bayern Münih - Real Madrid karşılaşmasını izledikten sonra Alman teknik adam Hansi Flick ile bir görüşme yapacak.

Haberde, Beşiktaş yönetiminin yabancı teknik adam listesindeki 1 numaralı ismin Hansi Flick olduğu ve Başkan Hasan Arat'ın Alman teknik adamla görüş alışverişinde bulunacağı kaydedildi.

HASAN ARAT, NURİ ŞAHİN İLE DE GÖRÜŞECEK

Çarşamba günü oynanacak bir diğer yarı final maçı olan Borussia Dortmund - PSG maçını da yerinden izleyecek olan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, burada Nuri Şahin ile de görüşmelerde bulunacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Hasan Arat#Hansi Flick

BAKMADAN GEÇME!