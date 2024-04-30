Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Hansi Flick ve Nuri Şahin'le görüşecek!

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Almanya'da bulunan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın Alman Teknik Direktör Hansi Flick ile görüşme yapacağı öne sürüldü.

A Spor'un haberine göre; Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarını takip etmek için Almanya'ya giden Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Bayern Münih - Real Madrid karşılaşmasını izledikten sonra Alman teknik adam Hansi Flick ile bir görüşme yapacak.

Haberde, Beşiktaş yönetiminin yabancı teknik adam listesindeki 1 numaralı ismin Hansi Flick olduğu ve Başkan Hasan Arat'ın Alman teknik adamla görüş alışverişinde bulunacağı kaydedildi.

HASAN ARAT, NURİ ŞAHİN İLE DE GÖRÜŞECEK

Çarşamba günü oynanacak bir diğer yarı final maçı olan Borussia Dortmund - PSG maçını da yerinden izleyecek olan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, burada Nuri Şahin ile de görüşmelerde bulunacak.