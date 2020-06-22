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GeriFutbol Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.06.2020 - 21:22,Son Güncelleme:

Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

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Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 29. haftasında 26 Haziran Cuma günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

 

Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

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