Beşiktaş kazanırsa Süper Lig'in zirvesi karışacak! Alanyaspor'a verilen iddaa oranı...

Bu bir ilandır

ALANYASPOR

- Bu sezon çıktığı ilk 9 lig maçında 23 puan toplayan Alanyaspor, önce Ankara'da Gençlerbirliği'ne kaybetti, ardından da hafta arası İzmir'de Göztepe'ye erteleme maçında yenilip Fenerbahçe ve Galatasaray'a yakalandı.

- Galatasaray'ın bay geçtiği, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a kaybettiği 12. maç haftasında Beşiktaş'a da yenilirlerse Süper Lig'in zirvesi ciddi şekilde karışacak!

- Takımda Salih Uçan cezalı, Efecan Karaca koronavirüs karantinasında.

- Efecan dışında koronavirüs karantinasında olduğu açıklanan başka bir futbolcu yok ancak stoperlerden Steven Caulker ve orta alandan Ceyhun Gülselam, İzmir'deki Göztepe maçında forma giymediler. Durumları belirsiz.

- Sol bek François Moubandje maç saati netleşecek. PFDK tarafından kendisine verilen 2 maçlık ceza, Tahkim Kurulu tarafından 1 maça indirilen TD Çağdaş Atan kulübedeki yerini alacak.

BEŞİKTAŞ

- Süper Lig'de sezona ilk 4 maçta 4 puan toplayarak başlayan Beşiktaş, sonrasındaki 6 maçın 5'inde fire vermeyerek puan tablosunda 4. sıraya kadar tırmandı.

- Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetleri sonrası Kasımpaşa karşısında net bir skorla kazanıp takımdaki moral seviyesini iyice yukarı çektiler.

- Antalya kafilesinde Gökhan Töre ve Adem Ljajic sakatlıkları nedeniyle yer almadı. Genç oyuncular Ajdin Hasic, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdoğan Kaya da İstanbul'da bırakıldı.

- TD Sergen Yalçın'ın Atiba Hutchinson ve Bernard Mensah'ı orta alanda sabit tutması, yanına Josef de Souza ya da Dorukhan Toköz ile maça başlaması bekleniyor.

- Gol umudu Vincent Aboubakar olacak, Rachid Ghezzal yine sağ kanattan maestro görevi görecek.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Alanyaspor'un iç sahada oynadığı son 3 lig maçı "2.5 ALT" bitti.

- Beşiktaş'ın son 4 lig maçında 2.5 gol barajı aşıldı, bu 4 maçın 3'ünde "karşılıklı goller" izledik.

- Alanyaspor'un Süper Lig'e çıktığı yıldan günümüze, her sezon karşılaştığı takımlar arasında yenemediği tek rakibi Beşiktaş! (1 beraberlik - 7 mağlubiyet)

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