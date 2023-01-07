Beşiktaş-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri

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Süper Lig'de heyecan 18. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Siyah-beyazlılar, sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. İşte Beşiktaş-Kasımpaşa maçı canlı yayın bilgileri..

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert; Tayfur, Welinton, Tayyip, Masuaku; Salih, Gedson; Cenk Tosun, Redmond, Nkoudou; Weghorst.

Kasımpaşa: Ertuğrul; Hadergjonaj, Graovac, Donk, Yasin; Tırpan, Aytaç, Eysseric; Fall, Mortadha, Hajradinovic.

BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Kasımpaşa mücadelesi 7 Ocak Cumartesi (bugün) saat 19:00'da başlayacak.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.