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Beşiktaş-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri

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#Beşiktaş#Kasımpaşa#Süper Lig
Beşiktaş-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda İşte canlı yayın bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2023 12:58

Süper Lig mücadeleleri sürüyor. Beşiktaş ve Kasımpaşa, 18. haftada karşı karşıya gelecek. İki takım da galibiyet elde ederek yükselişlerini sürdürmeyi hedefliyor. Peki Beşiktaş-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri...

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Süper Lig'de heyecan 18. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Siyah-beyazlılar, sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. İşte Beşiktaş-Kasımpaşa maçı canlı yayın bilgileri..

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert; Tayfur, Welinton, Tayyip, Masuaku; Salih, Gedson; Cenk Tosun, Redmond, Nkoudou; Weghorst.

Kasımpaşa: Ertuğrul; Hadergjonaj, Graovac, Donk, Yasin; Tırpan, Aytaç, Eysseric; Fall, Mortadha, Hajradinovic.

BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Kasımpaşa mücadelesi 7 Ocak Cumartesi (bugün) saat 19:00'da başlayacak.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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#Beşiktaş#Kasımpaşa#Süper Lig

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