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Futbol
Haber Giriş: 03.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beşiktaş kalesini gole kapattı

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Beşiktaş kalesini gole kapattı

Süper Lig’in en golcü ekibi Beşiktaş, son 4 maçta gol yemedi... Sergen Yalçın yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Beşiktaş, fileleri 57 kez havalandırırken, en yakın rakibi Galatasaray’ın 5 gol önünde ilk sırada yer alıyor.

Siyah beyazlılar etkileyici hücum performansının yanı sıra savunmada da geçiyor vermiyor. Zira Kartal, kazandığı son 4 lig maçında da kalesini gole kapatmayı başardı.

Beşiktaş sezon genelinde ise şu ana kadar en az gol yiyen takımlar sıralamasında Alanya ile 3. sırayı paylaşıyor.

Ersin’in rahatsızlığı sonrasında dün kaleyi devralan Utku Yuvakuran karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Bizim oyun tarzımızda saha iyi olmalı. Zor şartlarda oynadık. Zor karşılaşmaydı. Atiba’nın golüyle kazandığımız için mutluyum. Hepimiz buraya galibiyet için geldik. Bunu başardık.”

Beşiktaş kalesini gole kapattı

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