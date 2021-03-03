Beşiktaş kalesini gole kapattı

Siyah beyazlılar etkileyici hücum performansının yanı sıra savunmada da geçiyor vermiyor. Zira Kartal, kazandığı son 4 lig maçında da kalesini gole kapatmayı başardı.

Beşiktaş sezon genelinde ise şu ana kadar en az gol yiyen takımlar sıralamasında Alanya ile 3. sırayı paylaşıyor.

Ersin’in rahatsızlığı sonrasında dün kaleyi devralan Utku Yuvakuran karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Bizim oyun tarzımızda saha iyi olmalı. Zor şartlarda oynadık. Zor karşılaşmaydı. Atiba’nın golüyle kazandığımız için mutluyum. Hepimiz buraya galibiyet için geldik. Bunu başardık.”

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