Beşiktaş kafilesi 3 saat rötarlı Sivas’a geldi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kievde patlama sesleri Elektrik santralini vurdular... Putini de listeye aldılarKiev'de patlama sesleri! Elektrik santralini vurdular... Putin'i de listeye aldılar#Rusya
Eski Cumhurbaşkanı kalaşnikofla CNN Internatinal yayınına çıktıEski Cumhurbaşkanı kalaşnikofla CNN Internatinal yayınına çıktı#Poroşenko
Rusya gözünü kararttı Kievde akılalmaz kamuflaj oyunuRusya gözünü kararttı! Kiev'de akılalmaz kamuflaj oyunu#Rusya
NATO zirvesi sonrası durum tespiti... Topyekûn işgalNATO zirvesi sonrası durum tespiti... Topyekûn işgal!#Stoltenberg
Bakan Çavuşoğlundan Putinin darbe çağrısına sert yanıt: Kabul edilemezBakan Çavuşoğlu'ndan Putin'in darbe çağrısına sert yanıt: Kabul edilemez#Ukrayna
Avrupa Konseyi duyurdu Rusyanın temsil hakkı askıya alındıAvrupa Konseyi duyurdu! Rusya'nın temsil hakkı askıya alındı#Avrupa Konseyi
Putinden Ukrayna Ordusuna çağrı: Hükümeti indirinPutin'den Ukrayna Ordusu'na çağrı: Hükümeti indirin!#RUSYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeliCumhurbaşkanı Erdoğan: Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli#Erdoğan
Müzakere yeri anlaşmazlığı... İpler yeniden koptu'Müzakere yeri' anlaşmazlığı... İpler yeniden koptu#Kremlin
Covid-19da son 24 saat... Bakan Koca can kayıplarına dikkat çekerek uyardıCovid-19'da son 24 saat... Bakan Koca can kayıplarına dikkat çekerek uyardı#Koronavirüs
CNN TÜRKte duygusal anlar Ukraynadan bildirdi: Türk olduğum için gurur duyuyorumCNN TÜRK'te duygusal anlar! Ukrayna'dan bildirdi: Türk olduğum için gurur duyuyorum#Ukrayna
Rusyadan Ukraynaya bir hamle daha... Korkutan tahmin Dünyaya yayılır mıRusya'dan Ukrayna'ya bir hamle daha... Korkutan tahmin! Dünyaya yayılır mı?#Siber Saldırı
Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyorRusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?#Ukrayna
İnanılmaz anlar Hepsi tek tek sıralandıİnanılmaz anlar! Hepsi tek tek sıralandı#Ukrayna
Gökçe Bahadır-Emir Ersoy evlendiGökçe Bahadır-Emir Ersoy evlendi#Gökçe Bahadır
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Beşiktaş kafilesi 3 saat rötarlı Sivas’a geldi

#Beşiktaş#Sivasspor#Süper Lig
Beşiktaş kafilesi 3 saat rötarlı Sivas’a geldi

Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Sivas’taki havalimanında etkili olan kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle kente 3 saat rötarlı geldi.

Haberin Devamı

Süper Lig’in 27’nci haftasında yarın 4 Eylül Stadyumu’nda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan ve saat 17.00’da Sabiha Gökçen Havalimanından kalkacak olan özel uçakla Sivas’a gelmesi beklenen Beşiktaş, Nuri Demirağ Havalimanında etkili olan yoğun sis ve kar yağışı nedeniyle 3 saat rötarlı kente geldi. Siyah beyazlı ekibi Nuri Demirağ Havalimanı’nda az sayıda taraftar karşıladı. Takım otobüsüne binen siyah beyazlı ekip, kamp yapacağı otele geçti. Beşiktaş’ın Sivas deplasmanı kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Josef de Souza, Michy Batshuayi, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz, Umut Meraş, Alex Teixeira

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Sivasspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyor

Rusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?

#Ukrayna
Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?

#Rusya-Ukrayna Savaşı
Savaşın simgesi öğretmen konuştu: Putine boyun eğmektense ölmek daha iyi

Savaşın simgesi öğretmen konuştu: 'Putin'e boyun eğmektense ölmek daha iyi'

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyor

Rusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?

#Ukrayna
Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?

#Rusya-Ukrayna Savaşı
Savaşın simgesi öğretmen konuştu: Putine boyun eğmektense ölmek daha iyi

Savaşın simgesi öğretmen konuştu: 'Putin'e boyun eğmektense ölmek daha iyi'

#RUSYA