Beşiktaş kafilesi 3 saat rötarlı Sivas’a geldi

Haberin Devamı

Süper Lig’in 27’nci haftasında yarın 4 Eylül Stadyumu’nda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan ve saat 17.00’da Sabiha Gökçen Havalimanından kalkacak olan özel uçakla Sivas’a gelmesi beklenen Beşiktaş, Nuri Demirağ Havalimanında etkili olan yoğun sis ve kar yağışı nedeniyle 3 saat rötarlı kente geldi. Siyah beyazlı ekibi Nuri Demirağ Havalimanı’nda az sayıda taraftar karşıladı. Takım otobüsüne binen siyah beyazlı ekip, kamp yapacağı otele geçti. Beşiktaş’ın Sivas deplasmanı kadrosunda şu futbolcular yer aldı:



Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Josef de Souza, Michy Batshuayi, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz, Umut Meraş, Alex Teixeira