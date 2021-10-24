Beşiktaş ile Galatasaray 350. randevuda! En çok kazanan...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
24 saatte dudak uçuklatan kazanç Herkes Shiba Inudeki yükselişi konuşuyor24 saatte dudak uçuklatan kazanç! Herkes Shiba Inu'deki yükselişi konuşuyor#Shiba Inu
Burak Yılmaz geceye damga vurdu Taraftar ıslıklayınca olay tepki Tanınmaz halde...Burak Yılmaz geceye damga vurdu! Taraftar ıslıklayınca olay tepki! 'Tanınmaz halde...'#Burak Yılmaz
Bir balta, bir bıçak, bir cinayet: Cennet adada gerçekte ne olduBir balta, bir bıçak, bir cinayet: Cennet adada gerçekte ne oldu?#Cinayet
Genç kızdan beklenmedik bir cevap gelince: ‘Sayın Valim, şaşırdınız mı’Genç kızdan beklenmedik bir cevap gelince: ‘Sayın Valim, şaşırdınız mı?’#Tuncay Sonel
Bakan Soyludan flaş sözler... Talimatlarınız elimizde diyerek duyurduBakan Soylu'dan flaş sözler... 'Talimatlarınız elimizde' diyerek duyurdu#İçişleri Bakanı
Yeni hastalığı açıkladılar... Koronayı atlattıktan sonra ortaya çıkıyorYeni hastalığı açıkladılar... Koronayı atlattıktan sonra ortaya çıkıyor!#Koronavirüs
Marmara Denizi için endişelendiren açıklamaMarmara Denizi için endişelendiren açıklama#Müsilaj
Sosyal medya devinin kurucusundan korkutan açıklama Önce ABD, sonra tüm dünya etkilenecekSosyal medya devinin kurucusundan korkutan açıklama! Önce ABD, sonra tüm dünya etkilenecek#Jack Dorsey
Yıllarca otel duvarında sergilenmişti... Bu tablolar 100 milyon dolara satıldıYıllarca otel duvarında sergilenmişti... Bu tablolar 100 milyon dolara satıldı!#Picasso
Meteorolojiden peş peşe uyarılar Kar ve yağmur...Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Kar ve yağmur...#Hava Durumu
10 ‘istenmeyen adam’ emri10 ‘istenmeyen adam’ emri#İstenmeyen Adam
Kilometre oyununa savcı yanıtı Hatalısın... SMS ile sorsaydınKilometre oyununa savcı yanıtı! 'Hatalısın... SMS ile sorsaydın'#2. El Otomobil
Merve İldenizin Bodrumdaki hayatı: 5 yıldır İstanbula gelmedimMerve İldeniz'in Bodrum'daki hayatı: 5 yıldır İstanbul'a gelmedim#Merve İldiniz
Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan akciğer kanserine yakalandıÜnlü oyuncu Ayberk Pekcan akciğer kanserine yakalandı#Ayberk Pekcan
Japon mafyası yakuzada emeklilik zor... Eksiden başlıyoruz, sıfıra çıkmaya uğraşıyoruzJapon mafyası 'yakuza'da emeklilik zor... 'Eksiden başlıyoruz, sıfıra çıkmaya uğraşıyoruz'#Yakuza
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Beşiktaş ile Galatasaray 350. randevuda! En çok kazanan...

#Beşiktaş#Galatasaray#Süper Lig
Beşiktaş ile Galatasaray 350. randevuda En çok kazanan...

Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide yarın karşılaşacak Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 350. kez birbirine rakip olacak.

Haberin Devamı

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 349 maçın 123'ünü Galatasaray, 112'sini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 487 golüne, siyah-beyazlılar 456 golle karşılık verdi.

- Lig müsabakaları
Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 126 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 46, Beşiktaş ise 37 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 153, siyah-beyazlılar 132 gol attı.

- Vodafone Park'taki maçlar

Beşiktaş, 2016 yılında açılan Vodafone Park'ta konuk ettiği Galatasaray'a karşı hiç maç kaybetmedi.

İki takımın Vodafone Park'ta 24 Eylül 2016'da oynadığı ilk derbi 2-2 beraberlikle sona ererken, siyah-beyazlı ekip daha sonraki 4 sezonda ev sahibi olduğu tüm derbilerden zaferle ayrıldı.

- Son 10 maçta Beşiktaş üstün

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 9 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan son 10 resmi maçta alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (BJK-GS)
24.09.2016 Vodafone Park Lig 2-2
27.02.2017 Türk Telekom Lig 1-0
02.12.2017 Vodafone Park Lig 3-0
29.04.2018 Türk Telekom Lig 0-2
02.12.2018 Vodafone Park Lig 1-0
05.05.2019 Türk Telekom Lig 0-2
27.10.2019 Vodafone Park Lig 1-0
15.03.2020 Türk Telekom Lig 0-0
17.01.2021 Vodafone Park Lig 2-0
08.05.2021 Türk Telekom Lig 1-3

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Galatasaray#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı Hamsik, Atınç Nukan ve...

Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı! Hamsik, Atınç Nukan ve...

Mahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararı

Mahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararı

Merve İldenizin Bodrumdaki hayatı: 5 yıldır İstanbula gelmedim

Merve İldeniz'in Bodrum'daki hayatı: 5 yıldır İstanbul'a gelmedim

Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçede işin ne

"Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçe'de işin ne!"

Serap Paközden hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım

Serap Paköz'den hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım!