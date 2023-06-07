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Beşiktaş ikincilik için Konyaspor karşısına çıkıyor! İşte Şenol Güneş'in muhtemel 11'i

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#Beşiktaş#Konyaspor#Süper Lig
Beşiktaş ikincilik için Konyaspor karşısına çıkıyor İşte Şenol Güneşin muhtemel 11i
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 07:00

Ligin son maçında Beşiktaş bugün Konya’yı yenerse F.Bahçe’yi geçerek ligi ikinci bitirecek. Spor Toto Süper Lig’in hem ikincisi ve hem üçüncüsü UEFA Konferans Ligi’ne ikinci ön eleme turundan girecek. Yine de siyah beyazlı ekip ezeli rakibini geçerek ikinci yarıda yakaladığı müthiş çıkışı ikincilikle taçlandırmayı ve daha fazla performans ödülü almayı hedefliyor.

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Süper Lig’de Şenol Güneş’le müthiş bir çıkış yakalayan, ikinci yarıda sadece tek yenilgi alan Beşiktaş sezonun son maçında Arabam.com Konyaspor’u konuk edecek. Vodafone Park’ta saat 20.00’de başlayacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Son 13 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik gibi müthiş bir form grafiği yakalayan siyah beyazlı ekip bugün de galip gelirse bu çıkışını lig ikinciliği ile taçlandıracak. Beşiktaş’la son haftaya aynı puanla giren Fenerbahçe, Gaziantep maçını, rakibi ligden çekildiğinden hükmen galip geçtiği için sezonu üç puanla kapatmayı garantilemiş durumda.

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SiYAH BEYAZLI EKiP SON MAÇINDA SAHAYA 6 EKSiKLE ÇIKACAK

Yine de Beşiktaş bugün Konyaspor’u yenerse ikili averajda üstün olduğu Fenerbahçe’yi geçecek ve ligi ikinci tamamlayacak. Diğer senaryolarda ikincilik F.Bahçe’nin olacak. İkincilik Beşiktaş’ın Avrupa kupalarındaki durumunu değiştirmese de hem prestij hem de daha fazla performan ödülü anlamına gelecek. Siyah-beyazlılarda sakat olan Saiss, Onur, Ghezzal, Redmond ve Maxim’le sarı kart cezalısı Masuaku bugün forma giyemeyecek. Konyaspor’da ise tek eksik kart cezalısı Kosta Rikalı stoper Calvo. Beşiktaş, ligin ilk yarısında Konya’da oynanan mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.

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SÜPER LiG’E VEDA EDECEK iKiNCi TAKIM BELLi OLUYOR

Ümranıyespor’un ardından Süper Lig’e veda edecek 2. ekip bugün belli olacak. Giresunspor saat 20.00’de Antalyaspor’u ağırlarken İstanbulspor da Ümraniyespor’u konuk edecek. Son haftaya Giresun’un 1 puan önünde giren İstanbul bugün galip gelirse ligde kalacak. Giresunspor, Antalyaspor’u yener, İstanbulspor evinde puan kaybederse İstanbul ekibi düşecek. Puan eşitliğinde ikili averajda eşitlik olduğu için genel averaja bakılacak ve bu durumda Giresun kalacak.

ADANA DEMiRSPOR SON MAÇINDA BAŞKENT DEPLASMANINDA

Süper Lig’de dördüncülüğü garanti olan Adana Demirspor son maçında Ankaragücü’ne konuk olacak. Eryaman Stadı’ndaki maç 20.00’de başlayacak. Demirspor eğer Fenerbahçe Türkiye Kupası’nı kazanırsa UEFA Konferans Ligi’ne katılım hakkı kazanacak.

Beşiktaş ikincilik için Konyaspor karşısına çıkıyor İşte Şenol Güneşin muhtemel 11i

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#Beşiktaş#Konyaspor#Süper Lig

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