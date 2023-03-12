Beşiktaş için Başakşehir karşısında hesap kapatma zamanı! Ghezzal oynayacak mı?

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Ligde dış sahadaki son iki maçını kazanamayan Beşiktaş ile son iki maçını yitiren Başakşehir, Fatih Terim Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Kartal’da Welinton, turuncu lacivertlilerde Mesut Özil yok.

Süper Lig’de 3 maçlık galibiyet özlemine Ankaragücü karşısında son veren Beşiktaş deplasmandaki 3 puan özlemine de son yıllarda oldukça zorlandığı Başakşehir önünde nokta koymak istiyor. · DIŞ sahada Fatih Karagümrük ile berabere kalıp, Sivasspor’a yenilerek 5 puan yitiren siyah beyazlılar, Süper Lig’de 10+ kez konuk olduğu takımlar arasında en düşük galibiyet oranında kaldığı rakibi olan Medipol Başakşehir (yüzde 14; 2/14) karşısında 3 puan arıyor.

RACHiD GHEZZAL’IN DURUMU BUGÜN BELLi OLACAK

Bu mücadele öncesinde Beşiktaş’ta cezalı Welinton dışında eksik yok. Antalyaspor maçı öncesi ısınırken sakatlanan ve son anda kadrodan çıkan Rachid Ghezzal’ın durumu ise bugün yapılacak son kontrollerde belli olacak.

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SAKAT MESUT ÖZiL YOK EDEN KARZEV BELiRSiZ

Ligde son 2 maçını kaybeden ev sahibi Medipol Başakşehir’de ise sakatlığı devam eden Mesut Özil görev yapamayacak. Gent ile deplasmanda oynanan Avrupa Konferans Ligi karşılaşmasının 14. dakikasında sakatlanan Eden Karzev’in durumu ise maç saatindeki kontrolde netleşecek.

3- Beşiktaş ile oynadığı son 3 Süper Lig maçını kaybetmeyen Başakşehir (2G 1B), sezonun ilk yarısındaki karşılaşmadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

8- Bu sezon iç sahada açılış golünü attığı lig maçlarının tamamını kazanan 3 takımdan 2’si Beşiktaş 8/8 ile Başakşehir (8/8). Diğeri ise Giresun.

9- Başakşehır ile Beşiktaş arasındaki rekabette turuncu lacivertliler 9-7 önde. 13 maçta da beraberlik bozulmazken Başakşehir 40, Kartal 39 gol attı.