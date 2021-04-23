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Futbol
Haber Giriş: 23.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beşiktaş golcüsüz kaldı! Aboubakar'dan sonra Larin...

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Beşiktaş golcüsüz kaldı! Aboubakar'dan sonra Larin...

Demir Grup Sivasspor mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Beşiktaşlı Cyle Larin'in durumu belli oldu.

Beşiktaş'ta Sivas mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Aboubakar’ın ardından 90+4’te sahadan çıkmak zorunda kalan Larin’den de kötü haber geldi.

Arka adalesinde çekme nedeniyle takımın dünkü antrenmanına katılmayan Kanadalı futbolcunun yarın Kayserispor ile oynanacak maça yetişme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.

Siyah beyazlılarda Aboubakar’ın da 2 hafta takımdan ayrı kalacağı açıklanmıştı.

Cenk, Aboubakar ve Larin’in yokluğunda yarın Sergen Yalçın’ın zorunlu olarak N’Koudou’yu santrfor olarak oynatması bekleniyor.

Kanadalı futbolcu, bu sezon ligdeki 33 maçta 7 kez santfor olarak görev yaparken 2 kez ağları havalandırdı. Ligde toplamda 15 golü bulunan Larin bu gollerin 13’ünü kanat olarak görev yaptığı karşılaşmalarda ağlara gönderdi.

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