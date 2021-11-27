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Beşiktaş, Giresunspor'u mağlup ederek moral bulmak istiyor! Sergen Yalçın'ın 11 kararı...

#Beşiktaş#Giresunspor#Süper Lig
Beşiktaş, Giresunsporu mağlup ederek moral bulmak istiyor Sergen Yalçının 11 kararı...

Siyah beyazlılar, Süper Lig’de bu akşam saat 19.00’da Giresun’u konuk edecek. Son 5 resmi maçını kaybeden Beşiktaş, Karadeniz ekibini mağlup ederek kötü gidişe ‘Dur’ demeyi hedefliyor.

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Zor günler yaşayan Beşiktaş, bu akşam GZT Giresunspor’u konuk edecek. Vodafone Park Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçı Hüseyin Göçek yönetecek.

10. haftada 2-1 kazandığı Galatasaray derbisinden bu yana Süper Lig’de 3, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2 maçı da kaybeden siyah beyazlılar, Karadeniz ekibini mağlup ederek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

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Karşılaşma öncesi Beşiktaş’ta, kadro dışı bırakılan Fabrice N’Sakala ile sakatlığı bulunan Gökhan Töre yok; Serdar Saatçı, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan da kadroda yer almıyor.

Konuk Giresunspor’da da sakat olan Douglas forma giyemeyecek. Kartal’da 3 sarı kartı bulunan Welinton bugün Giresunspor karşısında oynayıp sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş, Giresunsporu mağlup ederek moral bulmak istiyor Sergen Yalçının 11 kararı...

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#Beşiktaş#Giresunspor#Süper Lig

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