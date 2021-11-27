Beşiktaş, Giresunspor'u mağlup ederek moral bulmak istiyor! Sergen Yalçın'ın 11 kararı...

Zor günler yaşayan Beşiktaş, bu akşam GZT Giresunspor’u konuk edecek. Vodafone Park Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçı Hüseyin Göçek yönetecek.
10. haftada 2-1 kazandığı Galatasaray derbisinden bu yana Süper Lig’de 3, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2 maçı da kaybeden siyah beyazlılar, Karadeniz ekibini mağlup ederek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.
Karşılaşma öncesi Beşiktaş’ta, kadro dışı bırakılan Fabrice N’Sakala ile sakatlığı bulunan Gökhan Töre yok; Serdar Saatçı, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan da kadroda yer almıyor.
Konuk Giresunspor’da da sakat olan Douglas forma giyemeyecek. Kartal’da 3 sarı kartı bulunan Welinton bugün Giresunspor karşısında oynayıp sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.