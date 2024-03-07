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Beşiktaş - Galatasaray maçında ıslıklanan Aboubakar gemileri yaktı: İstenmediğim yerde kalmam

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#Beşiktaş#Aboubakar#Samet Aybaba
Beşiktaş - Galatasaray maçında ıslıklanan Aboubakar gemileri yaktı: İstenmediğim yerde kalmam
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2024 10:06

Beşiktaş'ta çalkantılı bir sezon geçiren Vincent Aboubakar, Galatasaray derbisinde ıslıklanmasının ardından takım arkadaşlarına dert yandı. Kamerunlu golcünün sözleri sonrası Samet Aybaba da harekete geçti.

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Beşiktaş'ta iyi başladığı sezonun devamında çeşitli krizlere konu olan, sakatlık yaşayan ve kadro dışı kalan Vincent Aboubakar son olarak Galatasaray derbisinde ıslıklanmıştı.

Fanatik'in haberine göre protesto edildiği derbi sonrası takım arkadaşlarına dert yanan Aboubakar; "Kadro dışı bırakılacağım bir eylem içinde olmadım. Öyle olsa burada olmazdım. Bu olay, bir hata veya yanlış anlama yüzünden yaşandı. Sonra doğru yol bulundu. Destek beklerken tepki görmeyi hak etmedim. İstenmediğim yerde kalmakta ısrarcı olmayacağım" dedi.

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SAMET AYBABA: KULAKLARINI KAPAT

Aboubakar'ın serzenişinden haberdar olan Beşiktaş Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Aboubakar ile bir görüşme gerçekleştirdi ve oyuncusuna şunları söyledi:

Senin işin sahada. Kulaklarını kapat, işini yap. Taraftar yeri geldiğinde herkese böyle tepki gösterebilir. Futbolda bu var. Futbolcunun işi, hepsine sahadaki performansı ile cevap vermek

 

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#Beşiktaş#Aboubakar#Samet Aybaba

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