Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos: Oyuncularıma inanıyorum

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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Galatasaray karşılaşmasında alınan 1-0’lık mağlubiyetin ardından Futbol Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetici Feyyaz Uçar ile görüşürken talihsiz bir yenilgi aldıklarını söyledi.

Portekizli çalıştırıcı “Savaştık mücadele ettik ama olmadı” ifadelerini kullandı. İkinci yarıda sergilenen futbolun kendisini umutlandırdığını ifade eden deneyimli çalıştırıcı “Sonradan yapılan değişikliklerle daha aktif olduk ama yine olmadı. Bir türlü gol bulamadık ancak ben oyuncularıma inanıyorum. Gaziantep maçıyla tekrar çıkışa geçeceğiz. Bu takım daha iyi olacak” diye konuştu.