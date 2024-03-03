Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilkler yaşandı! 10 yıllık hasreti bitirdi, erken gol...

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Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'a konuk oldu. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0'lık skorla kazandı.
YENİ STATTA İLK GALİBİYET
İki takım, 2016 yılında açılan bu statta 8 kez rakip oldu. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla rakibini yeni stadında ilk kez yendi.
Geride kalan maçlarda siyah-beyazlılar 6 kez kazanırken, 1 müsabaka da berabere tamamlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş 14 gol atarken, Galatasaray da 5 gol sevinci yaşadı.
10 YIL SONRA İKİ MAÇTA DA GALİBİYET
Ligin ilk yarısında Rams Park’ta oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar, rakibini bu sezon iki derbide de yenmeyi başardı. Galatasaray en son 2014-2015 sezonundan siyah-beyazlılara karşı iki müsabakadan da 2-0'lık skorlarla galip ayrılmıştı.
SANTOS EVİNDE İLK KEZ YENİLDİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos yönetiminde iç sahada ilk yenilgisini aldı.
Galatasaray maçına kadar ligde ve Türkiye Kupası’nda Tüpraş Stadyumu’nda 6 müsabakaya çıkan Santos idaresindeki Kartal, 5 galibiyet, 1 beraberlik almıştı.
Ayrıca söz konusu mücadelelerde gol de yemeyen Beşiktaş, 69 yaşındaki teknik adamla evinde ilk kez bir rakibine gol izni vermiş oldu.
BEŞİKTAŞ'IN SERİSİ SONA ERDİ
Derbiyle birlikte siyah-beyazlıların gol yememe serisi de sona ermiş oldu. Ligde 4, Türkiye Kupası’nda da 1 müsabaka olmak üzere toplam 5 maçtır kalesini rakiplerine kapatmıştı.
Siyah-beyazlılar, ligde son golünü 28 Ocak 2024 tarihinde deplasmanda Sivasspor’a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada, kupada ise son 16 turunda 8 Şubat 2024 tarihinde Antalyaspor’u 2-1’le geçtiği mücadelede filelerinde gol görmüştü.
GALATASARAY BÜYÜK MAÇLARI KAYBETMİYOR
Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmaları kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Okan Buruk'un öğrencileri, 5 büyük maçta siyah-beyazlılar ve bordo-mavilileri 2’şer kez mağlup ederken, sarı-lacivertlilerle ise berabere kaldı.
İLK YARILARDA GOL SERİSİ
Opta'nın verilerine göre; Galatasaray, 2010/11'den bu yana üst üste 10 golünü ilk yarılarda atan ilk takım oldu.
EN ERKEN GOL
Galatasaray'ın dakika 1.29'u gösterirken bulduğu gol, Beşiktaş'a karşı tarihinde attığı en erken gol oldu.