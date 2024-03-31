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Beşiktaş, Fransa'ya akacak!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#BKT Eurocup#Fransa
Beşiktaş, Fransaya akacak
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2024 07:00

Siyah beyazlı yönetim, Bourg karşılaşması için özel uçak kaldırma kararı aldı. Yönetici Özkan Arseven, BKT EuroCup’ta finale çıkacak takımın belirleneceği 3. maça taraftarların yoğun ilgisi olduğunu söyledi. Futboldaki hayal kırıklığını basketbolda Avrupa kupası kazanarak telafi etmeyi planlayan yönetim, finale kalınırsa 100 bin dolar prim verecek.

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Beşiktaş Kulübü, BKT EuroCup’ta Bourg Basket ile Fransa’da yapılacak yarı final 3. maçı için seferberlik ilan etti. İlk maçta yenildiği rakibini önceki gün İstanbul’da mağlup ederek seride durumu 1-1 yapan Kartal, Fransa’da bu kez kazanarak final biletini kapmak istiyor.

Basketboldan sorumlu yönetici Özkan Arseven, taraftarların çarşamba günü Fransa’daki maça yoğun ilgisi olduğunu belirterek, özel uçak kaldırma kararı aldıklarını söyledi. Arseven, “Başkanımız ve yönetimimizle birlikte taraftarlarımızın da gelmek istemesi bizleri heyecanlandırdı. Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic oldukça iddialı. Bu karşılaşma için yönetim kurulu olarak tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz” diye konuştu. Bu arada siyah beyazlı yönetimin, finale kalınması halinde takıma toplam 100 bin dolar prim verme kararı aldığı öğrenildi.

 

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#Beşiktaş#BKT Eurocup#Fransa

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