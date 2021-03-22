Beşiktaş - Fenerbahçe maçından sonra olay oldu! "Çöpe gidiyor, en zayıf halka..."

Spor Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Beşiktaş, 48. dakikada Domagoj Vida ile öne geçti. Golün asistini yapan isim ise Rachid Ghezzal oldu. Dakikalar 89'u gösterdiğinde ise sahneye Ozan Tufan çıktı ve skoru dengeye getiren golü kaydetti.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Ligdeki galibiyet serisi 6 maçta kalan Beşiktaş'ın puanı 64 oldu. Fenerbahçe ise 59 puana yükseldi.

SPOR YAZARLARI NE DEDİ?

Hürriyet Gazetesi yazarları Güntekin Onay, Uğur Meleke ve İlker Yasin, Fenerbahçe'nin deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: SERGEN YALÇIN BAŞLADI, EROL BULUT BİTİRDİ

Ghezzal son üç sezonda üç ayrı ülkede, Fransa’da, İtalya’da ve İngiltere’de hayal kırıklığı yaşamış. Beşiktaş’ta kendini bulmuş. Aboubakar’ın son iki sezonda ilk 11 başladığı maç sayısı toplamı dokuz. Bu sezon yedi ayda 22 gol katkısı yaptı. Orijinal mevkisi olmayan sol açıkta oynamasına rağmen 18 gol katkısı yapan Larin de, geçen sezon kadroda düşünülmeyip Belçika’ya kiralanmış bir isim.

70 DAKiKA ALFA GiBiYDi!

Ersin daha 20 yaşında. Beşiktaş’ın birinci kalecisi olarak olgunlaşmış. Alanyaspor’dan transferlerini hemen hemen hepimizin eleştirdiği Welinton ve N’Sakala’nın her ikisi de çıkışta. Rosier çıkışta, Vida çıkışta, Souza kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor. 38’lik Atiba’ya üç yıllık kontrat yapsalar itiraz edemeyecek duruma getirdi herkesi. Sergen Yalçın’ın böyle bir kadroyla şu anda maç eksiğiyle Galatasaray’ın 3, Fenerbahçe’nin 5 puan önünde olması bence takdire değer. Dün de ilk 70 dakikada yine alfa karakterli bir futbol oynadılar. Aboubakar-Altay düellosunda üç kez kazanan Altay olmasaydı farkı ikiye de taşıyabilirlerdi.

DEĞiŞiKLiKLER FENERBAHÇE’NiN DiNAMiZMiNi ARTIRDI

iLK 65-70 dakikada maçın vitesini elinde tutan Sergen Yalçın, son bölümde kontrolü meslektaşına kaybetti bence. Erol Bulut’un kenardan yaptığı her müdahale Fenerbahçe’nin dinamizmini ve hücum repertuvarını artırırken, Beşiktaş teknik yönetimi izledi bu hamleleri. 90 dakikalık normal süre bitene kadar Sergen Hoca’nın sahaya müdahalesi sadece bir taneydi (Mensah).

Sarı lacivertliler özellikle ikinci-üçüncü bölge geçişinde Ozan, Sosa ve Ferdi’nin girişiyle vitesi artırdı ve son bölümde galibiyete de gidebilecek net pozisyonlar yakaladılar.

NEDEN iLK YARILAR ÇÖPE GiDiYOR?

Erol Bulut’a Fenerbahçe’nin son 20 dakikada oynadığı oyun nedeniyle kredinin büyük bölümünü teslim ederken şu soruyu da sormak gerek sanırım:

Son 20’de zincirlerinden kurtulup maçı domine eden, ön tarafa kalabalık giden ve bolca gol pozisyonu yakalayan bu takım neden bu oyunu daha uzun süreye yayamıyor? Neden hemen her maçta ilk yarılar çöpe gidiyor ve Fenerbahçe hep geriden gelmeye çalışıyor? Sanırım Fenerbahçe’de sezonun öyküsü bu soruda gizli.

MAÇTA FARK YARATAN BEŞ ADAM

ABOUBAKAR sadece Beşiktaş’ın değil, Süper Lig’in kaderini değiştirme yolunda bu sezon. 26’da Serdar Aziz’i çalımlayıp vurduğu şutu Altay kesti. 52’de doksana giden şutunda yine Altay vardı.

LARiN DE ÇOK iYiYDi

62’DE Tisserand’a bacak arası çalımı atıp karşı karşıya kaldığında yine Altay’a takıldı Kamerunlu santrfor. Sezonun bir başka parlak yıldızı Larin, dün Aboubakar kadar pozisyona girmedi ama o da kritik bir katkı yaptı: Kendi çizgisinde Nazım’a önemli bir fizik üstünlük kurdu. Artık milli takımızın da önemli bir parçası olacak Altay, Beşiktaş öne geçtikten sonra farkın ikiye çıkmamasında çok önemli rol oynadı. Genç Ersin’in de 72’deki Sosa frikiğindeki kurtarışı harikaydı. Ancak maçın ekstra parantezini Ozan Tufan’a açmak lazım.

ALTAY, KADERi DEĞiŞTiRDi

Sezonu harika açmıştı, Eylül’deki ulusal maçlarda milli takımımızın en iyisiydi. İlk üç ayda ligde de 8 gol katkısı yapmıştı genç adam. Dün son 15 dakikada oyuna girdi, önce skoru değiştiren golü attı, sonra da takımını galibiyete taşıyacak gole yaklaştı iki kez. Son dönemdeki olumsuzlukların ardından moral-motivasyon durumunu yüksek tutması takdire değer.

BULUT’UN FAUL STRATEJiSi

48’inci dakikada Vida’nın attığı kafa golünü 60 saniye kadar geriye sararsanız, Fenerbahçe’nin bir başka büyük problemiyle karşılaşırsınız. Erol Bulut, rakiplerinin her tehlikeli aksiyonunu küçük faullerle kesmesini söylemiş oyuncularına. İlk 50 dakikada Gustavo’nun 5, Pelkas, Samuel ve Samatta’nın ikişer, Valencia’nın da Vida’nın golüne sebep olan bir faulü vardı. Aynı bölümde Beşiktaş’ın toplam takım faulüyse sadece altı.

GÜNTEKİN ONAY: BEŞİKTAŞ ÖNEMLİ BİR FIRSAT TEPTİ

Sergen Yalçın’ın 89’daki Ozan’ın beraberlik golüne kadar sadece 1 oyuncu değişikliği yapması maçın berabere bitmesinde büyük etkendi. F.Bahçe’de ise İrfan Can ve Samatta’nın 11’de olup da Sosa ve Ozan’ın olmaması akıllarda soru işareti bıraktı,

Beşiktaş ilk yarıda F.Bahçe’nin orta alandaki kalabalık, alan daraltan savunmasına çare üretemedi. Siyah beyazlı ekip %63 oranda topa daha fazla sahip olsa da ofansif aksiyonlar ve hücumda gereken hareketlilikten uzaktı. F.Bahçe ise savunmaya odaklanmış bir anlayış ile sahadaydı. Kazanmak zorunda olduğu bir maçta sarı-lacivertlilerin kendi yarı alanında bekleyip kontrataklar ile gol araması çok da akla yatkın gelmedi.

ALTAY BAYINDIR iNANILMAZDI

İkinci yarının başında Vida’nın golüyle öne geçen Beşiktaş, Aboubakar ile 2 kez gole yaklaşsa da kaleci Altay inanılmaz kurtarışlarıyla takımını

maçta tuttu. Son bölümde oyuncu değişiklikleri ile daha ofansif bir anlayışa dönen Fenerbahçe, karşısında Sergen Yalçın yorgunluk belirtileri gösteren bazı oyuncularını ısrarla sahada tuttu. 5 değişiklik yapan ve fiziksel olarak daha diri olan sarı lacivertliler karşısında Sergen Yalçın neden değişiklik yapmadı, anlamak mümkün değil.

AZ KALSIN YENiLECEKTi

Risk alan ve kendi yarı sahasında geniş alanlar bırakan Fenerbahçe karşısında LarinN’Koudou değişikliği daha önce yapılmalıydı. Beşiktaş, üstün oynadığı, ikinci golü kendisine getirecek fırsatları kaçırdığı bir maçta az kalsın sahadan puansız ayrılacaktı.

Sergen Yalçın’ın 89’daki Ozan’ın beraberlik golüne kadar sadece 1 oyuncu değişikliği yapması maçın berabere bitmesinde büyük etkendi.

F.Bahçe’de ise Sosa ve Ozan son bölümde etkili oynadılar.

SORULAR SORULAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut aç eksiği olan irfan Can Kahveci ile neden başladı?

· Jose Sosa ve Ozan Tufan’a dün derbide neden 11’de yer vermedi?

· Mbwana Samatta hangi performans kriterine dayanarak oynatıldı?

· Kazanmak zorunda olduğu bir karşılaşmada Fenerbahçe neden 70 dakika boyunca savunmada bekledi?

İLKER YASİN: FARKA GİDECEK KARŞILAŞMA BERABERE BİTTİ

Maç başladığında kazanma odaklı takım görüntüsü veren Beşiktaş’tı. Hafta içinde oynanan 120 dakikalık kupa maçının yorgunluğunun Beşiktaş’ı ne ölçüde etkileyeceğini herkes merak ediyordu. Beşiktaş farka götüreceği maçı az kaldı kaybediyordu. Siyah beyazlılar öyle goller kaçırdı ki beraberlik golünden sonra F.Bahçe’ye kazanma şansını verecek büyük panik yaşadı. Oysa Beşiktaş dün farka gitmeliydi.

CANER’iN ORTALARINA ŞARTLANDI

Zıncır en zayıf halkası kadar güçlüdür. F.Bahçe’de ne zayıf halkanın teknik direktör Erol Bulut olduğunu çok kez yazdım bu sütunda. Ligin deplasmanda en çok kazanan takımı F.Bahçe, mutlak kazanmak zorunda olduğu böyle bir maça doğru bir kadro ve gol odaklı bir futbol anlayışıyla başlamadı. Ekibin kimyasını belirleyen Erol Bulut dünkü maça Ozan’sız başlayınca tüm takım defansın arkasına atılan bir konta topa ve Caner’in ortalarından gelecek kaos pozisyonlarına şartlanmıştı.

Ozan ve Sosa’nın yerine Irfan Can neden seçildi? Hücumda Ozan orta sahada ofansif anlamda Sosa İrfan Can’dan daha iyi isimlerdi. Demek ki akılda savunma hesapları vardı ve Irfan Can ile başlandı. Bu kadro ve oyun anlayışı F.Bahçe’nin beraberlik hesapları yaptığının işaretiydi. Kaleci Altay Aboubakar’ın dört, Atiba’nın iki mutlak gol vuruşunu kurtararak F.Bahçe’nin hezimetine mani oldu.

OZAN 11’DE BAŞLAMALIYDI

Ghezzal’ın frikiğinde Vida Beşiktaş’ın ikinci yarıya golle başlamasını sağladı. İki dakika sonra Aboubakar karşı karşıya kaldığı Altay’ı geçebilse maç orada bitecekti. Riskleri alan F.Bahçe beraberlik golü ararken Beşiktaş ani ataklarda gol pozisyonlarını cömertçe harcadı. Aboubakar az daha bencil olsa, Ghezzal sol ayak falsolarında topa daha iyi vurabilse maç yine 2-3 farka gidecekti ama futbolun kuralı, atamayana atarlar. Bence maça ilk 11’de başlaması gereken Ozan 89’da attığı golle hem F.Bahçe’ye hem Erol Bulut’a umut verdi.

EN ÇOK YALÇIN ÜZÜLMELi

İkınci yarıda Sergen Yalçın bazı değişiklikleri daha erken yapabilir, kamikaze misali gelen F.Bahçe karşısında skor korumalı bir futbol oynayabilirdi. Ancak Ozan’ın golünden sonra F.Bahçe’nin ikinci sayısını da bulup sahadan galip gelmesi oyunun hakkı olmazdı ama Beşiktaş’ın aşırı yorgun ve gol arayışında olduğu anlarda Caner’in soldan yaptığı tehlikeli ortalar Beşiktaş savunmasını çok kere dağıttı.

Farka gidecek olan bir maçın berabere bitmesine en çok üzülecek kişi Sergen Yalçın olmalı ama F.Bahçeliler de mevsim başından beri söyledikleri cümleyi tekrarlamalı: Iyi ki varsın Altay Bayındır.