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Futbol
Haber Giriş: 02.03.2021 - 17:33 | Son Güncelleme:

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!

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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!

Süper Lig'in 31. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, 21 Mart Pazar günü 19.00'da oynanacak.

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 21 Mart Pazar Güzü saat 19:00'da karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE KUPASI'NDA YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası'ndaki yarı final maçlarının programı da belli oldu.

Beşiktaş-Başakşehir maçı 16 Mart'ta saat 20:45'te oynanacak. Antalyaspor-Alanyaspor maçının ise 17 Mart'ta 20:45'te oynanacağı açıklandı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

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