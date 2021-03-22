Beşiktaş Fenerbahçe derbisinden sonra Sergen Yalçın'dan Ozan Tufan'a jest

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde sarı lacivertli takıma 89. dakikada beraberlik sayısını getiren Ozan Tufan, karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan da övgü aldı.

Maçın son bölümünde ceza sahası dışından çok sert bir şutla topu ağlara gönderen ve skoru eşitleyen golü atan Ozan Tufan hakkında Sergen Yalçın, maç sonunda ''Ozan gerçekten çok güzel bir gol attı, tebrik etmek lazım.'' ifadelerini kullandı.

2 SENE ÖNCE ALANYA'DA...

Sergen Yalçın ve Ozan Tufan'ın yolları iki sene önce Aytemiz Alanyaspor'da kesişmişti. Fenerbahçe'de ilk döneminde bekleneni veremeyen Ozan, 2019 yılında Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Alanyaspor'a kiralanmıştı. Ozan, Sergen Yalçın ile birlikte Alanyaspor'da adeta yeniden futbola dönmüş ve Fenerbahçe'deki ikinci döneminde performansını arttırmıştı.

SERGEN YALÇIN: ''OZAN'I TEKRAR FUTBOLCU OLDUĞUNA İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ''

Sergen Yalçın, Alanyaspor'da teknik direktörken Ozan Tufan için ''Ozan Tufan 13 aydır top oynamamış, çok dışarıda kalmış. Onu tekrar futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz.'' sözlerini kullanmıştı. Ozan ise Alanyaspor'da performansını arttırdıktan sonra Yalçın ile olan bir fotoğrafını paylaşıp ''Hatırlattı'' demişti.

Ozan Tufan'ın 24 Mayıs 2019'da paylaştığı bu fotoğraf, derbinin ardından tekrar akıllara geldi. Milli futbolcunun bu paylaşımına gelen ''Oysa herkes öldürür sevdiğini...'' yorumları dikkat çekti.

OZAN TUFAN'DAN SERGEN YALÇIN'A TEŞEKKÜR

Ozan Tufan, Sergen Yalçın'ın doğum gününü kutlarken ise Instagram hesabından ''Zor zamanlarımda yanımda olduğunuz için teşekkür ederim, iyi ki doğdunuz hocam!'' paylaşımını yapmıştı.

Fenerbahçeli yıldız futbolcu, bu sezon takımının Beşiktaş’a karşı attığı 4’ün 3’üne imza attı. Bununla beraber Ozan’ın Süper Lig’de en çok gol kaydettiği takımın da 5 golle Beşiktaş olması dikkat çekti.

HEM OZAN HEM DE ALTAY'A TEBRİK

Öte yandan maç sonu hem Sergen Yalçın hem de Ersin Destanoğlu, derbide başarılı kurtarışlar yapan Altay Bayındır'ın da hakkını verdi. Sergen Yalçın, ''Maçı bitirecek pozisyonları fazlasıyla yakaladık. Altay'ı tebrik ediyorum. Müthiş toplar çıkardı.'' derken, Ersin Destanoğlu, ''Altay çok iyi oynadı, kendisini tebrik ediyorum.'' sözlerini kullandı.

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