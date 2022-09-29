Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi Vodafone Park önünde satırlı kavga!

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Spor Toto Süper Lig’in 8’inci haftasında Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi konuk edeceği derbi maç öncesinde alınan kararla sarı-lacivertli taraftarlar tribünde yer alamayacak. Bu kararın açıklanmasının ardından Vodafone Park önüne dün akşam saatlerinde 25-30 kişilik bir grup geldi. Beşiktaş aleyhine sloganlar atan gruptakilerden bazılarının elinde satır olduğu görüldü. Meşale yakan grup trafiği kapattı. Bir süre sonra başka bir grup olay yerine gelirken, iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sonrası meşale ve satırla gelen grup uzaklaştı. Olaylar taraftar grupları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

DERBİDE DEPLASMAN TARAFTARI YOK



İstanbul İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Fenerbahçeli taraftarlar tribünden seyredemeyecek.

Beşiktaş - Fenerbahçe Karşılaşması İl Güvenlik Kurulu Kararları

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- Fenerbahçe karşılaşmasında sadece Beşiktaş A.Ş. logolu Passolig kart sahibi taraftarlar bilet satın alabilirler.

- 02.10.2021 tarihinden itibaren Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartlarını iptal eden taraftarlar karşılaşmaya bilet satın alamayacaktır.

- Karşılaşmaya bilet satın alan taraftarlar ve kombine sahipleri biletlerini transfer edemeyecektir.

- Misafir tribünü, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olacak, söz konusu koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacaktır.