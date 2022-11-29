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Beşiktaş 72-81 Fenerbahçe Beko / Maç sonucu

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#Beşiktaş#Fenerbahçe#Basketbol
Beşiktaş 72-81 Fenerbahçe Beko / Maç sonucu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 14:58

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6. hafta erteleme maçında Beşiktaş Emlakjet'i deplasmanda 81-72 mağlup etti.

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Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6’ncı hafta erteleme maçında Beşiktaş Emlakjet’i deplasmanda 81-72 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 8’de 8 ile namağlup liderliğini sürdürürken; Beşiktaş ise 6’ncı mağlubiyetini aldı.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 53-40 önde tamamlayan Fenerbahçe’de İsmet Akpınar kaydettiği 23 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Ev sahibi ekipte ise Burak Can Yıldızlı 17 sayıyla oynadı.

Basketbol Süper Ligi’nin 9’uncu haftasında Fenerbahçe, 4 Aralık Pazar günü Gaziantep Basketbol’a konuk olacak. Beşiktaş ise 3 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşılaşacak. 

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#Beşiktaş#Fenerbahçe#Basketbol

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