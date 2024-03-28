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Beşiktaş - Fatih Karagümrük hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Maç şifresiz mi yayınlanacak?)

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#Beşiktaş Fatih Karagümrük#Süper Lig#Beşiktaş
Beşiktaş - Fatih Karagümrük hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda (Maç şifresiz mi yayınlanacak)
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2024 11:06

Beşiktaş, hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor... Beşiktaş - Fatih Karagümrük hazırlık maçının yayın detayları da belli oldu.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş hazırlık karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Mücadele bugün Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşecek.

Sezonun şu ana kadar olan bölümünde beklentilerin uzağında kalan siyah-beyazlılar kalan sekiz haftayı en az hasarla bitirme amacında... Fatih Karagümrük ise tehlikeli bölgeden uzaklaşma hedefinde.

Lige verilen arayı boş geçirmek istemeyen iki takımın karşılaşmasının yayın detayları da belli oldu.

BEŞİKTAŞ FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı 28 Mart Perşembe günü maç saat 16.00’da başlayacak. Mücadele, Beşiktaş YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı başlangıcıyla birlikte bu sayfadan anbean takip edebilirsiniz.

KARTAL'IN RAKİBİ BAŞAKŞEHİR

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Beşiktaş, milli maç arasının ardından Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. Maç 4 Nisan Perşembe günü saat 20.30’da oynanacak.

İstanbul ekibi Fatih Karagümrük ise Sivasspor'la üç puan mücadelesi verecek.

Beşiktaş'ın resmi hesaptan paylaştığı maç anonsu şöyle;

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#Beşiktaş Fatih Karagümrük#Süper Lig#Beşiktaş

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