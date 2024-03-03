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Beşiktaş derbisinden önce kadro dışı kaldığı iddia edilen Galatasaraylı Sergio Oliveira'dan dikkat çeken paylaşım: 'Takımımın arkasındayım!'

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#GALATASARAY#Sergio Oliveira#Derbi
Beşiktaş derbisinden önce kadro dışı kaldığı iddia edilen Galatasaraylı Sergio Oliveiradan dikkat çeken paylaşım: Takımımın arkasındayım
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2024 14:50

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da gerçekleştirilen son idmanın ardından kadro dışı bırakıldığı iddia edilen Sergio Oliveira'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan dev derbi öncesinde sarı - kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşanmıştı.

Beşiktaş maçından önce gerçekleştirilen son antrenman sonrası orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'nın kadro dışı bırakıldığı iddia edilmişti.

Beşiktaş derbisinden önce kadro dışı kaldığı iddia edilen Galatasaraylı Sergio Oliveiradan dikkat çeken paylaşım: Takımımın arkasındayım

Portekizli futbolcu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Oliveira'nın paylaşımında, "Her zaman takımımın yanındayım! Her zaman bana saygılarını ve desteklerini gösteren taraftarlarımın yanındayım. Bugün kazanalım ve İstanbul'u sarı-kırmızı yapalım" ifadelerini kullandı.

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Bu sezon Galatasaray formasıyla 23 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 2 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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#GALATASARAY#Sergio Oliveira#Derbi

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