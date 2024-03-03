Beşiktaş derbisinden önce kadro dışı kaldığı iddia edilen Galatasaraylı Sergio Oliveira'dan dikkat çeken paylaşım: 'Takımımın arkasındayım!'

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan dev derbi öncesinde sarı - kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşanmıştı.

Beşiktaş maçından önce gerçekleştirilen son antrenman sonrası orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'nın kadro dışı bırakıldığı iddia edilmişti.

Portekizli futbolcu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Oliveira'nın paylaşımında, "Her zaman takımımın yanındayım! Her zaman bana saygılarını ve desteklerini gösteren taraftarlarımın yanındayım. Bugün kazanalım ve İstanbul'u sarı-kırmızı yapalım" ifadelerini kullandı.

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Bu sezon Galatasaray formasıyla 23 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 2 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.