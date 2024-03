Haberin Devamı

Fatih Karagümrük’e 2-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray, Süper Lig’e odaklandı. Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş’la Tüpraş Stadı'nda karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Teknik direktör Fernando Santos ile çıktığı son 4 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, ligdeki istikrarlı gidişatını sürdürme peşinde. Bir dönem Galatasaray defansının vazgeçilmezi olan eski futbolcu Aurelien Chedjou ile Beşiktaşlı eski yetenek Aydın Karabulut, iki güçlü ekibin Dolmabahçe’deki zorlu mücadelesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

AURELİEN CHEDJOU

“OKAN BURUK, İŞLERİN NASIL YÖNETİLMESİ GEREKTİĞİNİ BİLİYOR”

Galatasaray’ın Avrupa ve Türkiye Kupası’ndan elenmesi oyuncuları olumsuz olarak etkilemeyecektir. Oyuncular, bu sezon yeniden şampiyon olmak için %100’lerini vermeye motive olacaklar. Şimdi her hafta oynamaları gereken sadece 1 maç var. Böylece Süper Lig’deki kalan maçlarını daha dinç bir şekilde oynayacaklar. Okan Buruk, Galatasaray’ın eski oyuncusu olarak takımda işlerin nasıl yönetilmesi gerektiğini biliyor. Galatasaray’ın özel bir kulüp olduğunu ve özel bir yönetime ihtiyaç duyduğunu biliyorsunuz. Okan Buruk, işte bunu nasıl yapacağını biliyor. Okan Hoca, Galatasaraylı oyuncuları en zorlu maçları bile kazanmalarına motive edebilen önemli bir faktördür. O, aynı zamanda takımın en önemli parçası olan iyi bir teknik direktördür.

“BEŞİKTAŞ MAÇINDA BENİM İÇİN KİLİT OYUNCU FERNANDO MUSLERA’DIR”

Fernando Muslera, Beşiktaş maçında benim için kilit oyuncu. Çünkü uzun süredir Galatasaray’da oynadığı için bu büyük maçlara nasıl hazırlanacağını ve oynayacağını biliyor. Muslera, aynı zamanda soğukkanlı yapısıyla diğer oyunculara pozitif enerji verebilir. Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi gibi büyük oyuncular her zaman eleştirilecektir. Çünkü geçmiş yıllarda da büyük performanslar gösterdikleri için taraftarlar onlardan daha fazlasını bekliyor. Taraftarlar onları iyi bir şekilde görmeye alışkın oldukları için bu oyuncuların bazen daha az performans göstermeleri onlara anormal geliyor. Zamanla performanslarının eskisi gibi olacağını düşünüyorum. Çünkü takım için çok önemli olan oyunculardan bahsediyoruz.

“SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU ICARDI VE DZEKO’YA BAĞLI”

Süper Lig’de bu iki takım arasında her zaman güçlü ve büyük bir yarış olmuştur. Her ikisi de bu sezon iyi oyunculara ve güzel skorlara sahip. Bence Süper Lig şampiyonluğunu kimin kazanacağını görmek için son maça kadar bekleyeceğiz. Bu aynı zamanda iyi toplar aldığı sürece istediği zaman gol atabilen Icardi’nin ve Premier Lig’de şampiyonluk tecrübesi bulunan Dzeko'nun performansına da bağlı. Şampiyonluk, birçok duruma bağlı olduğu için şu an net bir şey söyleyemem.

AYDIN KARABULUT

“BEŞİKTAŞ, BUNDAN SONRA HER ZAMAN ŞAMPİYONLUĞA OYNAYAN TAKIM OLACAK”

Beşiktaş taraftarı, dünyada ilk 3’te olan taraftar grubudur. Beşiktaş’ın sahasında oynayan her takım zorlanıyor. Oradaki atmosfer ve futbolcuların motive olmaları çok bambaşkadır. Beşiktaş, saha avantajını iyi kullanıp, taraftar desteği de alarak derbiye baskılı bir başlangıç yapacaktır. Galatasaray, ilk dakikalarda gelecek olan baskıyı gol yemeden atlatabilirse skorun nasıl biteceği belli olmaz. Derbiyi inşallah Beşiktaş kazanır. Fenerbahçe ve Galatasaray, geriye kalan maçlarının hepsini kazanabilecek kapasitede olan takımlar. Kendi aralarında oynayacakları maç sonucu belirleyecek. Beşiktaş maçı Galatasaray için bir kriter olmayacak çünkü daha 10 hafta var. Galatasaray, Beşiktaş maçını kaybetse bile Fenerbahçe’yi yenerek yine kafa kafaya oynar. Her yıl Süper Lig’de şampiyonluk için favori takımlar Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’dir. Bu sene Beşiktaş için her şey artık çok geç ama seneye Beşiktaş en büyük favori takım olacaktır. Beşiktaş, bundan sonra her zaman şampiyonluğa oynayan takım olacaktır.

“ŞU ANKİ YÖNETİM HENÜZ ÇOK YENİ OLDUĞU İÇİN BAŞARI BEKLEYEMEYİZ”

Beşiktaş’ta sezon başında yönetimsel olarak sıkıntılar vardı. Her yıl aynı şeyler oluyor. Şenol Güneş hariç Beşiktaş’ta 3-4 sezon üst üste teknik direktörlük yapan birisini gördünüz mü? Takıma Sergen Yalçın gibi birisi geldi ve şampiyon oldu. Ertesi yıl biraz tökezlediği zaman neden değiştirdiler? Sonra da, ‘Başarılı olamadığı için hoca değişikliği oldu’ diyorlar. Bence teknik direktörlerin suçu yok. Başarılı olan bir teknik direktörü biraz tökezledi diye kulüpten hemen göndermemek gerekiyor. Şu anki yönetim henüz çok yeni olduğu için onlardan ne başarı beklerim ne de başarısızlık beni rahatsız eder.

“FENERBAHÇE VE GALATASARAY’DA İYİ İSİMLER VAR AMA BEŞİKTAŞ’IN DA SEMİH’İ VAR”

Takıma geçmişi iyi olan Fernando Santos gibi bir teknik direktör geldi. Semih’i o bölgeye monte etti ve takıma yetenekli bir futbolcu olan Ernest Muçi geldi. Orta saha ve kanat oyuncuları da iyi durumda. Kadro olarak şu an Beşiktaş’ın bir sıkıntısı yok. Fernando Santos, Semih Kılıçsoy’u o bölgeye monte ederek ofansif olarak güç kazandırdı. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın forvet hattına baktığınız zaman iyi isimler var ama Beşiktaş’ın da Semih’i var. Semih, müthiş işler yapıyor. Cenk Tosun da aynı şekilde gol atmasa bile takıma katkı verebiliyor. Gol yemediği için defansif olarak da takım iyi durumda. Gedson Fernandes de kendine gelebilse çok büyük katkılar sağlayacak. Özgüveni ve dikine doğru oynama yeteneğinden dolayı onu da çok beğeniyorum. Gedson Fernandes’in Fernando Santos’un gelmesiyle eski performansını yakalayacağına ve iyi işler yapacağına inanıyorum. Necip Uysal da çok iyi işler yapıyor, valla helal olsun. Necip Uysal’ı forvete koy, orada da oynar.

“BEŞİKTAŞ TARAFTARININ ABOUBAKAR’I KAZANMAYA ÇALIŞMASI LAZIM”

Beşiktaş taraftarının Aboubakar’ı kazanmaya çalışması lazım. Bu dünyada hiçbir futbolcu her maçta iyi oynayamaz. Kötü dönemler her zaman olur. O yüzden onun arkasında durmaları gerekiyor. Beşiktaş taraftarı, oynadığı zaman Aboubakar’ın onları uçuracağını biliyor. Aboubakar, oynadığı zaman bence Türkiye’nin en iyi forveti. Onun yaptığı driplingi Dzeko ve Icardi yapamaz. Semih’in çıkış yapması ve iyi performansı Aboubakar’ı biraz törpülüyor. Beşiktaş, seneye iyi bir Aboubakar, yanında Semih, Cenk, Rashica, Gedson Fernandes ve arkalarında Muçi gibi bir oyuncudan kurulu kadroyla direkt şampiyonluğa oynar.

“GALATASARAY, İZLEDİĞİNİZ ZAMAN ZEVK VEREN BİR TAKIM HALİNE GELDİ”

Galatasaray’ın kötü maçları da oldu ama izlediğiniz zaman zevk veren bir takım haline geldi. Bireysel ve takım olarak her maçı zaten iyi oynayamazsın. Okan Buruk, takımına çok iyi bir futbol oynatıyor ve elindeki malzemeyi iyi değerlendiriyor. Barış Alper Yılmaz’ı şimdiye kadar en iyi kullanan hoca Okan Buruk’tur. Barış Alper’i, resmen vitrine çıkardı. Galatasaraylı futbolcular, Okan Buruk’u gerçekten sevdikleri için onun için mücadele ediyorlar. Galatasaray, geçen yılki şampiyonluktan sonra bir takım haline geldi. Bu yıl yine Fenerbahçe’yle beraber şampiyonluğa oynuyorlar. Okan Buruk, bu işi gerçekten çok iyi yapıyor.

“KARAGÜMRÜK MAĞLUBİYETİ GALATASARAY’I ETKİLEMEZ”

Galatasaray, Türkiye Kupası’ndaki Karagümrük mağlubiyetinden etkilenmemeli. Çünkü siz, Şampiyonlar Ligi’nden elenmiş bir kulüpsünüz. O yüzden Türkiye Kupası’ndan elenseniz ne olacak ki? Futbolcuların, kupadaki bu mağlubiyete takılıp kalacaklarını düşünmüyorum. Aksine daha motive bir şekilde oynayacaklarına inanıyorum. Derbiyi kesinlikle Beşiktaş’ın kazanmasını istiyorum. Ama yenilirse de Galatasaray’ın gollerini Kerem Aktürkoğlu ve Icardi atsın. Kerem ve Icardi’nin Galatasaray için daha ne yapması gerekiyor? Kerem’in son 3 yılda Galatasaray’a verdiği gol katkısına bakın. Diğer gelen oyuncular performans olarak ne yapıyor? Yabancı oyuncuları daha çok seviyorlar. Kerem, yabancı olsaydı bu kadar abartılı eleştirilere maruz kalmazdı.