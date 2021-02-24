Beşiktaş Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş ile oynadığı son 14 Süper Lig maçını kazanamayan Denizlispor, rakibini Ağustos 2004'ten bu yana mağlup edemiyor. Süper Lig'de oynadığı son yedi maçın beşini kazanan Beşiktaş, bu galibiyetlerde attığı 12 gole karşılık sadece iki gol yedi. Süper Lig'de oynadığı son maçta Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Denizlispor, Aralık 2020'den bu yana üst üste iki galibiyet alamıyor. İstanbul takımlarına konuk olduğu son 14 Süper Lig maçını kazanamayan Denizlispor, son galibiyetini Mart 2009'da Başakşehir karşısında almıştı.

Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 53 gol atan Beşiktaş, son 18 sezonda 25'inci maçlar itibarıyla daha fazla golü sadece 2015/16'da kaydetmişti. Bu sezon Süper Lig karşılaşmalarında en uzun süre skor dezavantajıyla oynayan takım Denizlispor.

Süper Lig kariyerinde Denizlispor'a ilk kez rakip olmaya hazırlanan Cenk Tosun, daha önce karşılaştığı 30 takımın 26'sına en az bir gol attı. Bu sezon ligde forma giyen hiçbir oyuncu, 2010/11'den bu yana daha fazla takımın filelerini havalandıramadı. Süper Lig'de beş maçtır gol atamayan ve çektiği son yedi isabetli şutu gole çeviremeyen Cyle Larin, daha önceki 17 isabetli şutundan 11 gol çıkarmıştı. Denizlispor forveti Hugo Rodallega'nın Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Beşiktaş; ancak Kolombiyalı forvet son dört karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin filelerini havalandıramadı.

BEŞİKTAŞ DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Denizlispor karşılaşması Ligin 27. haftasında 26 Şubat Cuma günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCU DE SOUZA ŞAMPİYONLUĞA İNANIYOR

Beşiktaşlı futbolcu De Souza, "Fenerbahçe ve Galatasaray ile mücadele içindeyiz. Arkadan da büyüyerek gelen Trabzonspor var. Eğer futbol, saha çizgileri içinde kalırsa Beşiktaş bu yarışın en büyük favorisidir." dedi.

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde takımının antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

De Souza, "Fenerbahçe ve Galatasaray ile mücadele içindeyiz. Arkadan da büyüyerek gelen Trabzonspor var. Bence sonuna kadar onlar da yarışın içinde olacaklardır. Eğer futbol, saha çizgileri içinde kalırsa Beşiktaş bu yarışın en büyük favorisidir." dedi.

Ligin 26. haftasını maç yapmadan geçtiklerini hatırlatan De Souza, "Haftayı BAY geçmek bizim için iyi oldu. Düzeltmemiz gereken şeyleri düzeltiyoruz, daha fazla çalışma imkanımız oldu. Yüksek tempodan çıkan oyuncular için de biraz dinlenme fırsatı oldu. Performansımızdan memnunuz. Yüksek performans sergiledik, iyi tempoda maçlar oynadık. En önemlisi de kazanmamız gereken maçları kazandığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyon olmaları halinde nasıl bir sevincinin olacağı yönündeki soruya De Souza, "Aslında şampiyonlukla ilgili sözleri çok sevmiyorum. Eşimle konuştuk, şampiyon olursak, kazanacağım primi Brezilya ve Türkiye’deki hayır kurumlarına bağışlamayı düşünüyorum." diye konuştu.

Ligde en iyi futbolu Beşiktaş'ın oynadığı yönündeki görüşlere katıldığını açıklayan Brezilyalı futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama kadromuzun kısıtlı olduğunu düşünmüyorum. Belki diğer takımlar kadar fazla transfer yapmadık ama baktığınız zaman her mevkide yeterli sayıda oyuncumuz var. Bundan da önemlisi kaliteli oyuncular var. Her zaman çok transfer yapmak çok oyuncuya sahip olmak size aynı kaliteyi vermez. Elimizde az seçenek var ama öz seçenek var. En iyi futbolu oynuyoruz."

Siyah-beyazlı taraftarların kendisin için "Joker de Souza" şeklinde hazırladıkları postere değinen De Souza, "Taraftarların sevgi gösterileri için teşekkür ediyorum. Ama joker ben değilim, joker Necip'tir. Çünkü bütün pozisyonlarda oynayabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"JOSEF DE SOUZA ÇOK İNATÇIDIR"

Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansla ilgili soruyu yanıtlayan De Souza, "İlk başta şunu söylemek isterim ki Josef de Souza çok inatçıdır. İlk sezonumda Fenerbahçe'de 48 maç oynadım. Ligi Beşiktaş'a, kupa finalini Galatasaray'a kaybettik. Bu yüzden çok fazla eleştiri aldım ve takımdan ayrılmam gerektiği söylendi. Dönemin başkanı Aziz Yıldırım, kendisine büyük sevgim ve saygım var, menajerimi aradı ve kulüp bulmasını söyledi. Menajerim ne yapmamız gerektiğini sordu. Ona sakin olması gerektiğini ve durumu düzelteceğimi söyledim. Öyle de oldu. Bugün de buradaysam bu mücadele ve inatçı tavrımdan dolayı bir şeyler elde ettim." diye konuştu.

Beşiktaş'a transfer sürecinde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de kendisiyle ilgilendiğine dikkati çeken De Souza, "Pazarlık sürecinde en dik duruşu Beşiktaş gösterdi. Hem beni hem menajerlerimi tatmin edecek duruşu Beşiktaş gösterdiği için geldim. Taraftarların sevgi ve saygısını kazanacağımı biliyordum ama bu kadarını tahmin etmemiştim." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın orta sahada farklı isimlere yer vermesiyle ilgili soru üzerine De Souza, şunları söyledi:

"Hocamız değiştirerek oynatıyor. Herkese şans veriyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Oğuzhan olsun, Mensah olsun, son dönemde çıkış yakalayan Ljajic olsun, Atiba, ben hepimiz şans buluyoruz. Kendi oyunumdan da memnunum. Performansımla herkesi memnun ettiğimi düşünüyorum. Bunun yanında da tabii ki maçları kazanmak önemli. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor."

"BİR DERBİDE DAHA GOL ATMAK MUTLULUK VERİCİ"

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçta attığı golle ilgili duygularını paylaşan De Souza, "Bir derbide daha gol atmak benim için mutluluk verici. Ama bunu unutmam lazım çünkü önümüzde oynamamız gereken maçlar var. Yeniden gol atarsam mutlu olurum ama takım kazandıkça gol atamasam da skor beni tatmin eder. Şu anda bu konuyu kapatmam gerekiyor. Özellikle birisine armağan etmedim. Diz çöküp bir kez daha şükrettim." diye konuştu.

Mücadeleci yönünden dolayı taraftarların sevgisini kazandığının hatırlatılması üzerine De Souza, "Teknik ve taktik olarak belki her şey yolunda gitmese de mücadele isteğimi gösteriyorum. Çok imkansızlıklardan geldim. Sınırlı imkanlarla büyüdüm ve yetiştim. Ailemin çok imkanı yoktu. Kendimi özel hissediyorum, bana bu kadar imkanı veren Allah'a borçlu hissediyorum ve şükretme arzusundayım. Sahaya çıkınca da bunu çalışarak ve elimden gelenin en iyisini yaparak göstermeye çalışıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

DENİZLİSPOR 3 PUAN HEDEFLİYOR

Yeşil-siyahlı futbolcular, antrenmanda ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından taktik çalıştı. İdman, çift kale maçla tamamlanırken, tedavileri devam eden Veton Tusha ve Özgür Çek, takımdan ayrı çalıştı.

Teknik direktör Hakan Kutlu, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımın yükseliş evresine girdiğini ifade ederek, görevde bulundukları 5 haftalık süreçte 7 puan aldıklarını hatırlattı.

İyi oynayan, mücadele eden, her geçen gün üzerine koyan ve inanmış bir oyuncu kadrosuna sahip olduklarını dile getiren Kutlu, "Beşiktaş ligin iyi futbol oynayan, iyi sonuçlar alan bir takımı. Biz de üzerine koyarak gidiyoruz. Beşiktaş maçında hem iyi futbol oynamak hem de kazanarak 3 puanla şehrimize dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Göreve gelmeden önce şehirde takımın ligde kalması konusunda olumsuz bir havanın bulunduğunu ancak son haftalarda alınan sonuçlarla bunun değiştiğini aktaran Kutlu, motivasyonları yükseldikçe oyuncularının gerçek kimliklerini ortaya koymaya başladığını ifade etti.

VAR sisteminin doğru işletilirse çok faydalı bir sistem olduğunu ancak bugüne kadarki uygulamalarda Türkiye'de bu konuda rahatsızlık yaşandığını belirten Kutlu, "Eğer hakemlerin göremediği pozisyonları inceleyip söylemeyecekse takımları ayırt edip bazı takımlara söyleyip bazılarına söylemeyecekse VAR sistemi çok gereksiz bir sistem." değerlendirmesinde bulundu.

Ayman Ben Muhammed: "Elimizden geleni yapacağız"

Tunuslu savunma oyuncusu Ayman Ben Muhammed, takıma katkıda bulunabildiği için çok mutlu olduğunu kaydederek, "Son maçta sadece benim performansım değil takım halinde verdiğimiz performans muazzamdı. Üç puan almak tabii ki bizim için çok önemliydi. Beşiktaş karşılaşması bizim için zor bir maç olacak ama bizim pozitif olmamız gerekiyor. Elimizden geleni yaparak en iyi sonucu almaya çalışacağız. Her maçı final olarak görüp adım adım ilerlememiz gerekiyor, savaşmamız gerekiyor. Bunun farkındayız ve ligde kalabilmek için ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

Futbolculardan Kubilay Aktaş ise şanssız puanlar kaybetmelerine rağmen umutlarını hiç yitirmediklerini aktararak, "Geçen hafta üç puan aldık, kıymetli bir üç puandı. Çünkü direkt rakibimize karşı bir üç puandı. Aynı oyunu, aynı isteği, aynı hırsı bu maçta da gösterip buradan bir veya ben inanıyorum ki 3 puan çıkaracağız. İnşallah sahadan alnımızın akıyla çıkacağız." ifadelerini kullandı.