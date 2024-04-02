Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan yabancı hakem açıklaması

Haberin Devamı

Düzenlenen organizasyonda açıklamalarda bulunan Başkan Hasan Arat, Türk futbolunda yaşanan olaylarla ilgili “Biz Türkiye Futbol Federasyonu’nun her zaman çok adaylı seçime girmesi düşüncesindeyiz. Kurullar seçimle gelmelidir. Seçimle gelirseler daha farklı davranacaklardır. Kavgacı bir tutum içerisinde değiliz biz yol gösteriyoruz. Biz göreve geldikten sonra yaşanan olaylar Türk spor tarihindeki en enteresan olaylardır. Hakem tokatlandı, takım sahadan çekildi, taraftarlar sahaya indi, VAR kayıtları dramatik şekilde açıklandı. Bunlara tepkisiz kalamayız. Böyle bir şey yok. Beşiktaş kendi asil duruşu içerisinde hakkını aramaya devam edecek. Biz doğruları söylemek zorundayız. İyi niyetli olmakla, iyi yönetmek aynı şey değildir. Türk futbolu şu an sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bu sıkıntılı dönemin analizini yapmak lazım. Kulüp yöneticileri kullandıkları cümlelere hassasiyet göstermesi lazım. Bir galibiyet uğruna birbirlerini kırmaktan vazgeçmeleri lazım” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

“YABANCI HAKEME TÜRKİYE’NİN SICAK BAKMASI LAZIM”

Yabancı hakem hakkındaki düşüncelerini aktaran Arat, “Yabancı hakem konusuna Türkiye’nin çok sıcak bakması lazım. VAR kayıtlarını anında gösterilmesine büyük cesaret içerisinde ilişmeleri lazım. Türkiye’deki en temel sorun şeffaflıktır. Ne zaman VAR’daki görüntüler stadyumda gösterilir Türkiye o zaman bir adım öne gider. Bizim görüşlerimiz çok net ve açıktır” şeklinde konuştu.

“SEMİH KILIÇSOY, BEŞİKTAŞ’IN KIRMIZI ÇİZGİSİDİR”

Beşiktaş’ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy’un A Milli Futbol Takımı kadrosundan çıkarılarak Ümit Milli Takım’a gönderilmesini değerlendiren Hasan Arat, “Semih Kılıçsoy, Beşiktaş’ın kırmızı çizgisidir. Bir Türk evladı olarak herkesin sahip çıkması lazım. Biz çok oyuncu çıkaran bir ülke değiliz. Israrımız sadece oyuncumuz takıma girsin şeklinde değil. Yetişen bir Türk evladının haklarının korunmasıdır. 17 yaşındaki futbolcular İspanya ve Brezilya’da çıkıp gol atıyor. Siz nasıl 18 yaşındaki çocuğunuza güvenemezsiniz. Baştan ‘Bu iki maçta Ümit Milli Takım’da oynayacaksın’ dersen hiçbir problem yok. Feyyaz Uçar’ın yakınmasını çok iyi analiz ettim. Feyyaz Uçar ‘Bu çocuk 10 yaşından beri gol atıyor’ dedi. Samet Aybaba, Semih’e 2028 yılına kadar kontrat yaptığında kimsenin haberi yoktu. Aynı şekilde 5 tane oyuncuya bu imzayı attırdık. Beşiktaş olarak bu oyuncuları geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Haberin Devamı

Hedefleri hakkında da konuşan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat şu ifadeleri kullandı:

“Biz hedefimizi lig üçüncülüğü ve kupa üzerine kurduk. Bu hedefimiz devam ediyor. Hedefimize kilitlenmiş durumdayız. Bu hedefler çerçevesinde Beşiktaş yoluna devam edecek. Bizim önceliğimiz o hedeflere ulaşmak.”

HÜSEYİN YÜCEL: TRANSFER KOMİTEMİZİ OLUŞTURDUK

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ise “Başkanımızın talimatı doğrultusunda transfer komitemizi oluşturduk. Mete ağabey, Burak, Kaan ve Onur ağabeyden oluşuyor. İnşallah güzel işler yapacağız. Önümüzde zorlu bir periyot var. Oyuncu almak belki parasını verdikten sonra çok kolay ama mevcut oyunculardan çıkış ciddi anlamda zor olacaktır. Stoper ve sağ bek mevkisinde iyi oyuncularla iletişime geçtik. Önümüzdeki günlerde inşallah güzel haberleri duyacaksınız” sözlerini sarf etti.