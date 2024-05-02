Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan Almanya'da önemli temaslar

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Bayern Münih ile Real Madrid arasında Allianz Arena’da oynanan ve 2-2 biten Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Alman devinin başkanı Herbert Hainer ile bir araya geldi. Almanya yolculuğu öncesi yaptığı açıklamada birçok kulüp, sporcu temsilcisi ve sportif direktör ile temaslarda bulunacağını ifade eden Arat, Herbert Hainer’le fikir alışverişinde bulundu.

Siyah-beyazlıların başkanı daha sonra ise Erdal Torunoğulları tarafından Beşiktaş’a kazandırılan eski futbolcuları, Leipzig Teknik Sorumlusu Mario Gomez ile bir araya gelerek karşılaşmayı birlikte izledi. İkilinin transfer konusunda bilgi alışverişinde bulundukları ifade edildi.

DORTMUND - PSG MAÇINI DA İZLEDİ

Münih’ten Dortmund’a geçen Beşiktaş Başkanı Hasan Arat dün de Borussia Dortmund ile Paris St. Germain arasında oynanan diğer bir Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesini tribünde izleyerek temaslarını sürdürdü.

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