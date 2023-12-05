Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, mazbatasını aldı! 'Serdal Adalı ile konuştum...'

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Beşiktaş'ta pazar günü yapılan seçimde başkan olan Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte mazbatalarını aldı.

Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen mazbata töreninde Hasan Arat'ın yönetim kurulunun görev dağılımı da belli oldu.

Hüseyin Yücel - 2. Başkan

Onur Göçmez - Asbaşkan

Mete Vardar - Asbaşkan

Dr. Cüneyt Sezgin - Genel Sekreter

Yalçın Ayaydın - Uluslararası İlişkiler ve Kartal Yuvası'ndan Sorumlu

Av. Altın Mimir - Hukuk Kurulu Başkanlığı

Kaan Şakul - Finansman ve A.Ş'den Sorumlu

Feyyaz Uçar - Futbol Şubesinden Sorumlu ve Futbol Basın Sözcüsü

Prof. Dr. Işıl Zeybek - İletişimden Sorumlu

Ekrem Keçoğlu ve Kadir Kılıç - Kulüp İçi İlişkilerden Sorumlu

Çağlayan Tuğal - Tesislerden Sorumlu

Burak Aslan - Kamu İlişkileri

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HASAN ARAT'TAN BİRLİK BERABERLİK MESAJLARI

Başkan Hasan Arat, törende şu açıklamaları yaptı:

Seçim bitmiştir. Seçimi herkes pazar gününde bırakmalı. Beşiktaş çok büyük bir camia. Muhteşem bir katılım oldu. Tüm Beşiktaş kongre üyelerine, bizi TV'den takip eden Beşiktaşlılar'a şükranlarımı sunuyorum. 2-3 saatlik kuyruklar oldu. Bir daha Akatlar'da kongre olmayacak. Bu iş bitmiştir. Beşiktaş'a layık olan yer nereyse orada yapılacak. Divan Kurulu toplantılarını da şanına şerefine yakışır şekilde, yakışır yerde yapılacak.

Hepimizin davası Beşiktaş'tır. Bunu unutmayalım. Denetleme Kurulumuz, Türkiye'nin incisidir. Türkiye'nin en donanımlı ve en genç ekibidir. Bu sabahtan itibaren tüm defterler size açıktır. Her türlü evrak elinizde olacak. Her türlü denetimi yapacaksınız.

Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek dedik. Beşiktaş'ta emeği geçmiş, Süleyman Ağabey'den gelenek olan milli sporcuları yönetime aldık. Samet Kaptan, Feyyaz Uçar ile birlikte çalışacak. Tüm yetki onlarda olacak. Herkes şaşırıyor ama biz şaşırmıyoruz. Bu yol Beşiktaşlılar'ın yoludur.

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"SERDAL ADALI İLE KONUŞTUM..."

Biraz önce Serdal Adalı ile telefonda görüştüm. Karşılıklı muhabbetlerimiz vardır. Şunu rica ettim; kendisinin yönetim kurulunda görev alacak olan arkadaşlardan faydalanmak isteriz dedim. Hazır motive olmuşlar, çok kıymetli arkadaşlar var. 'Memnuniyetle' dedi. Bugünden itibaren Adalı yönetimindeki arkadaşlarla görüşeceğiz. Kimden nasıl faydalanabiliriz, ne projeler var. Bir bütünüz. Beşiktaş kucaklaşacak. Artık kucaklaşma dönemi geldi. Hep beraber olma dönemidir. Zor olacak bu iş. Bize büyük teveccüh gösterildi. Bunun bilincindeyiz. Çok çalışacağız. Büyük hedefleri olan insanlar zorluğu düşünmez. Bizim hedefimiz büyük. Süremiz kısa ama Beşiktaş'a 1 gün bile hizmet etmek onurdur.

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"HAFTA SONU ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ VAR"

Taraftarımız rahat olsun. Çekişme içinde değiliz. Herkes görsün. Hafta sonu çok önemli bir maç var. Birlik beraberlik içinde olalım. Kongrede olduğu gibi Türkiye'ye çok güzel mesajlar verelim. Türkiye, pazar günü Beşiktaş'ın büyüklüğünü konuştu. Son 1 aydır Beşiktaş, Türkiye'nin gündeminde. Bize bu onuru veren, şerefli görevi teslim eden Beşiktaşlılar'a teşekkür ediyorum.

TRANSFER OLACAK MI?

Acilen transfer meselemizi çözeceğiz. Bir an önce futbol takımını toparlayacağız. Taraftarlarımız moralli olsunlar. Her inişin bir çıkışı vardır. Bunlar sıkıntılı günler olarak görülebilir. Beşiktaş büyük camiadır, çabuk toparlar.