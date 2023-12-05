İşte Beşiktaş'ın yeni beyin takımı

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BEŞIKTAŞ’ta önceki gün yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da başkanlığa seçilen Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, bugün mazbatalarını alarak göreve başlayacak. Arat’ın kongrede rakibi Serdal Adalı’ya 2 bin 714 oy fark atarak başkanlığa getirilmesi, camiayı yakından takip edenler için sürpriz olmadı. Zira Arat yaklaşık 1.5 yıldır bu seçimin hazırlığını yapıyordu. Ekibiyle beraber camiada çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadı. Herkesle diyalog kurdu, projelerini anlattı.

HER BRANŞTA DENEYiMLi iSiMLER

Arat, yönetim kurulu listesini belirlerken de çok titiz davrandı. Ekonomiden hukuka, futboldan amatör branşlara dek her alanda bilgili ve deneyimli isimleri bir araya getirmeye gayret etti. Sonunda bu çabalarının meyvesini kongrede alarak başkanlığa seçilmeyi başardı. Şimdi camiada herkes ‘yeni yönetim kurulunda kim ne görev üstlenecek?’ sorusunun cevabını merak ediyor.

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İşte o sorunun cevabı:



