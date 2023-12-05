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İşte Beşiktaş'ın yeni beyin takımı

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#Beşiktaş#Beşiktaş Yeni Yönetim#Hüseyin Yücel
İşte Beşiktaşın yeni beyin takımı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2023 07:00

İkinci başkan Hüseyin Yücel, Şan Ökten Tesisleri’ni yenileyecek, Beşiktaş Emlakjet ile Bahçeşehir Koleji basketbol takımlarını birleştirecek ve Beşiktaş Üniversitesi’nin temellerini atacak. Futbol operasyonlarını Feyyaz Uçar, TFF, FiFA ve UEFA ile ilişkileri Onur Göçmez, Kartal Yuvası’nı Aydın Ayaydın, finansı Kaan Şakul, hukuk işyerini de Altın Mimir yönetecek.

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BEŞIKTAŞ’ta önceki gün yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da başkanlığa seçilen Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, bugün mazbatalarını alarak göreve başlayacak. Arat’ın kongrede rakibi Serdal Adalı’ya 2 bin 714 oy fark atarak başkanlığa getirilmesi, camiayı yakından takip edenler için sürpriz olmadı. Zira Arat yaklaşık 1.5 yıldır bu seçimin hazırlığını yapıyordu. Ekibiyle beraber camiada çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadı. Herkesle diyalog kurdu, projelerini anlattı.

HER BRANŞTA DENEYiMLi iSiMLER

Arat, yönetim kurulu listesini belirlerken de çok titiz davrandı. Ekonomiden hukuka, futboldan amatör branşlara dek her alanda bilgili ve deneyimli isimleri bir araya getirmeye gayret etti. Sonunda bu çabalarının meyvesini kongrede alarak başkanlığa seçilmeyi başardı. Şimdi camiada herkes ‘yeni yönetim kurulunda kim ne görev üstlenecek?’ sorusunun cevabını merak ediyor.

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İşte o sorunun cevabı:

İşte Beşiktaşın yeni beyin takımı


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#Beşiktaş#Beşiktaş Yeni Yönetim#Hüseyin Yücel

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