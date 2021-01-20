Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Talisca ve transfer açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün Youtube kanalında yayınlanan Taraftar Soruyor programında açıklamalar yaptı.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin öne çıkan sözleri;

Eski yönetimden 2-3 sene evvel ayrılmalıydım, belki Beşiktaş'a daha çok katkım olurdu ayrılsaydım. Bu benim özeleştirim

Roseri, Ghezzal ve Montero, 'Bu sene görmek istiyoruz, Beşiktaş'ı tanımak istiyoruz, sonra şartları konuşuruz' dediler. Bu çok hoş bir haber değil ama bonservis konusunda kulüpleri bizleri zorlayabilirler, sıkıntılı bir süreç var orada

TFF'NİN DAHA ETKİLİ OLMASINI BEKLİYORDUK

UEFA ve FIFA ne kadar yanındayız, destek olacağız gibi söylemlerle başlamışsa da, futbolcular mahkemeye gittiğinde pandemi yokmuş gibi karar veriyor. Bununla ilgili TFF'nin daha etkili olmasını bekliyorduk, öyle olmadığını görüyoruz.

TALISCA GÜNDEMİMİZDE OLMADI

Talisca bizim gündemimizde hiç olmadı, bizim de Talisca'nın gündeminde olduğumuzu sanmıyorum. Marka değeri çok yüksek futbolcuların sosyal medyasının takipçisini arttırmak için etrafında çalışanlar bu tip paylaşımlar yapıyorlar.

BEŞİKTAŞ'I PARLATMAYA DEVAM EDERİZ

Rosier'i kim tanıyordu? Bana göre yıldız, hangi yıldızla mukayese edeceksin? 600-700 bine getirdiğiniz yıldız değil de 7 milyon euroya getirdiğiniz mi yıldız? Bırakın o yıldızlar onlarda kalsın, biz kendi yıldızlarımızla Beşiktaş'ı parlatmaya devam ederiz