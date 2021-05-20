Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Rachid Ghezzal açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, zor bir mücadelenin ardından haklarıyla şampiyon olduklarını söyledi. Vodafone Park’taki kutlamalarda konuşan Çebi kulüp dışı olduğu kadar kulüp içi etkenlerle de mücadele etmek zorunda kaldıklarına vurgu yaparak “Şeref’iyle, Hakkı’yla şampiyon sensin Beşiktaş... İnanmayanlara rağmen şampiyon biziz” dedi.

DORUKHAN GiTSiN DE...

Çebi ayrıca ‘’Bütün arzum ve isteğim mevcut takımımız ile yola devam etmek’’ dedi. Çebi, gün içinde TRT Spor’a yaptığı açıklamada, geçmişte Gomez ve Talisca gibi kendi takımlarında parlayan yıldızları kaybettiklerini, benzer durumu Ghezzal’da yaşamak istemediklerini söyleyerek “Önceki yıldızlar gitti ama inşallah Ghezzal’de öyle olmayacak” diye konuştu.

Çebi, sözleşme yenilemedikleri Dorukhan ile ilgili de “Gitsin, biraz Avrupa Şampiyonası’nda top oynasın. Bakalım gönlünü çelebilecek miyiz sonrasında. Göreceğiz” dedi.